Résultats Coupe du monde 2026 : le classement de tous les groupes en direct

Retrouvez le classement complet de tous les groupes de la Coupe du monde 2026.

Classements de la phase de groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poules, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement.

Les 48 sélections qualifiées ont été réparties en 12 groupes - de A à L. Chaque poule compte donc quatre équipes. Les deux premières valident directement leur billet pour les seizièmes de finale. Elles seront rejointes par les huit meilleures troisièmes. 32 des 48 pays seront donc présents à la phase finale.

Selon la Fifa, en cas d'égalité au sein d'un même groupe, le premier critère résulte des confrontations directes, et plus précisément le "nombre de points obtenus lors des matchs de groupe entre les équipes concernées", puis la "meilleure différence de buts obtenue" lors de ces mêmes matchs, et enfin "le plus grand nombre de buts marqués". Si l'égalité subsiste, il faut ensuite dézoomer et regarder "la meilleure différence de buts générale après tous les matchs du premier tour", puis "le plus grand nombre de buts marqués", et "le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base de cartons jaunes et rouges reçus (joueurs et officiels d'équipe)" dans ce laps de temps. Si ces facteurs ne suffisent pas, le classement Fifa fera foi - l'équipe la mieux classée étant privilégiée.

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