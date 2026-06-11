Coupe du monde 2026 : pourquoi M6 diffuse le Mondial et pas TF1 ?

La Coupe du monde ne sera pas diffusée sur TF1

La réponse courte et la plus simple est que TF1 n'a pas perdu la Coupe du monde à cause d'une règle ou d'un changement de politique de la FIFA... Mais M6 a tout simplement remporté l'appel d'offres des droits en clair pour les Coupes du monde 2026 et 2030 pour près de 120 millions d'euros.. Lors de l'annonce de la victoire, dans un communiqué officiel, le groupe précisait qu'il ne diffusera que 54 des plus belles affiches de chaque tournoi, sur un total de 104 matchs avec le nouveau format à 48 équipes.

Ces dernières années, M6 a multiplié les acquisitions de droits de grosses compétitons : matchs des équipes de France féminines, Euro 2024, finales de Ligue des champions à venir, etc. La Coupe du monde s'inscrivait dans cette stratégie de montée en puissance. Depuis son acquisition de 54 des 104 matches de la Coupe du monde 2026, M6 disait pouvoir en revendre une partie, éventuellement au diffuseur historique TF1... Ce ne fut pas le cas. Le groupe est très heureux de diffuser la Coupe du monde 2026, tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+, avait lancé à L'Équipe David Larramendy, le président du groupe M6. On est de tout coeur derrière les Bleus de Didier Deschamps et on leur souhaite le meilleur parcours"

Les pauses fraicheurs au milieu des matchs vont permettre aussi d'amortir rapidement l'investissement du groupe M6.