Canada - Bosnie Herzégovine : heure, chaîne TV et résultat du match

Découvrez les infos de la présentation de la rencontre de la Coupe du monde.

Le Canada lance sa Coupe du monde 2026 à domicile face à la Bosnie-Herzégovine, tombeuse de l'Italie lors des barrages du Mondial. Disputée au Stade de Toronto, cette rencontre de la première journée du groupe B représente déjà un rendez-vous important pour les Canadiens, qui comptent profiter du soutien de leur public pour bien démarrer leur Coupe du monde. En face, la Bosnie-Herzégovine espère créer la surprise dans une poule également composée du Qatar et de la Suisse. Il s'agit de la toute première confrontation officielle entre les deux sélections.

À quelle heure a lieu Canada - Bosnie-Herzégovine ?

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné le vendredi 12 juin 2026 à 21h00, heure française. Le match se disputera au Stade de Toronto, avec un horaire local fixé à 15h00 dans la ville canadienne.

Sur quelle chaîne voir le match ?

En France, Canada - Bosnie-Herzégovine sera diffusé en direct sur M6 ainsi que sur beIN Sports 1. Les téléspectateurs pourront également suivre la rencontre via les plateformes de streaming associées aux diffuseurs.