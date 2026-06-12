Etats-Unis - Paraguay : heure, chaîne TV et résultat du match

Les infos de diffusion du match de la Coupe du monde

Les États-Unis entament leur Coupe du monde 2026 à domicile avec un duel face au Paraguay dans le groupe D. Disputée au Stade de Los Angeles, cette rencontre est déjà importante dans la course à la qualification, dans une poule également composée de la Turquie et de l'Australie. Portés par leur public, les Américains espèrent réussir leur entrée dans la compétition, tandis que le Paraguay compte s'appuyer sur son expérience des grands rendez-vous internationaux pour créer la surprise.

À quelle heure a lieu États-Unis - Paraguay ?

Le coup d'envoi sera donné dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 à 3h00 du matin (heure française). La rencontre se disputera au Stade de Los Angeles, l'un des principaux sites de la Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Sur quelle chaîne voir le match en France ?

En France, le match États-Unis - Paraguay sera retransmis en direct sur beIN Sports 1. Le groupe beIN Sports diffuse l'intégralité des 104 rencontres de la Coupe du monde 2026, tandis que M6 propose une sélection de matchs en clair durant le tournoi.