Qatar - Suisse : heure, chaîne TV et résultat du match de la Coupe du monde

Les infos de diffusion du match de la Coupe du monde.

Le Qatar et la Suisse s'affrontent pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 lors d'un match déjà important dans le groupe B. Cette rencontre, disputée au Stade de Toronto, pourrait peser lourd dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale dans une poule également composée du Canada et de la Bosnie-Herzégovine.

Le Qatar poursuit sa progression sur la scène internationale après avoir accueilli la Coupe du monde 2022. La sélection qatarienne, championne d'Asie en 2019 puis en 2023, cherche désormais à s'installer durablement parmi les nations capables de rivaliser dans les grandes compétitions. De son côté, la Suisse reste l'une des équipes les plus régulières du football européen. Présente lors des cinq dernières phases finales de Coupe du monde, la Nati s'appuie sur une solide expérience internationale et vise une nouvelle qualification pour les phases à élimination directe.

À quelle heure a lieu Qatar – Suisse ?

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné le vendredi 12 juin 2026 à 18h00 (heure française). Le match se disputera au Stade de Toronto, au Canada, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

En France, la rencontre Qatar – Suisse sera diffusée en direct sur beIN Sports, détenteur de l'intégralité des droits de retransmission de la Coupe du monde 2026. Certains matchs de la compétition sont également proposés en clair par M6, mais cette affiche est programmée sur les antennes du groupe beIN Sports. Les abonnés pourront également suivre la rencontre via les plateformes numériques du diffuseur.