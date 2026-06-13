Haïti - Ecosse : heure, chaîne TV et résultat du match de Coupe du monde

Les infos de diffusion du match de la Coupe du monde.

Haïti retrouve la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974 avec une affiche déjà historique face à l'Écosse lors de la première journée du groupe C. Disputée au Gillette Stadium de Boston/Foxborough, cette rencontre pourrait déjà avoir une importance majeure dans la course à la qualification. Les Grenadiers, qui effectuent leur grand retour sur la scène mondiale après plus de cinquante ans d'absence, tenteront de créer la surprise dans une poule particulièrement relevée comprenant également le Brésil et le Maroc. En face, l'Écosse dispute son premier Mondial depuis 1998 et compte bien profiter de cet événement pour renouer avec les phases finales après une longue attente.

À quelle heure a lieu Haïti – Écosse ?

Le coup d'envoi sera donné dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 à 3h00 du matin (heure française). La rencontre se disputera au Gillette Stadium, dans la région de Boston, avec un horaire local fixé à 21h00 sur la côte Est des États-Unis.

Sur quelle chaîne voir le match en France ?

En France, le match Haïti – Écosse sera retransmis en direct sur beIN Sports 1. Le groupe beIN Sports diffuse l'intégralité de la Coupe du monde 2026, tandis que M6 propose une sélection de rencontres en clair durant le tournoi. Les abonnés pourront également suivre cette affiche via les plateformes numériques du diffuseur.