Australie - Turquie : heure, chaîne TV et résultat du match de Coupe du monde

Les infos de diffusion du match de la Coupe du monde.

L'Australie et la Turquie lancent leur campagne dans la Coupe du monde 2026 avec une confrontation qui pourrait déjà compter dans la lutte pour les seizièmes de finale. Les deux sélections se retrouvent dans le groupe D, également composé des États-Unis et du Paraguay. Dans une poule annoncée comme particulièrement ouverte derrière les Américains, chaque point pourrait avoir son importance et cette première journée constitue une occasion idéale de prendre une option sur la qualification.

Habituée des grandes compétitions depuis le début des années 2000, l'Australie s'est imposée comme l'une des nations majeures de la zone asiatique. Les Socceroos restent sur plusieurs participations consécutives à la Coupe du monde et avaient notamment atteint les huitièmes de finale lors de l'édition 2022 au Qatar.

La Turquie effectue quant à elle son retour sur la scène mondiale après une longue absence. Troisième de la Coupe du monde 2002, la sélection turque nourrit l'ambition de retrouver son rang.

À quelle heure a lieu Australie – Turquie ?

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné le vendredi 12 juin 2026 à 21h00 (heure française). Le match se disputera dans le cadre de la première journée du groupe D de la Coupe du monde 2026. Source : Centre des matchs FIFA

Sur quelle chaîne voir le match en France ?

En France, Australie – Turquie sera diffusé en direct sur beIN Sports, diffuseur de l'intégralité de la Coupe du monde 2026. Certaines rencontres sont également proposées en clair par M6, mais l'ensemble du tournoi est accessible aux abonnés de beIN Sports via ses chaînes et ses plateformes numériques.