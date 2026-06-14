Côte d'Ivoire - Equateur : heure, chaîne TV et résultat du match de Coupe du monde

Les infos de diffusion du match de la Coupe du monde.

La Côte d'Ivoire débute sa Coupe du monde 2026 avec un rendez-vous important face à l'Équateur dans le groupe E. Les Éléphants retrouvent la scène mondiale après leur sacre à la CAN 2024 et abordent cette compétition avec de réelles ambitions. Face à eux, l'Équateur s'avance comme l'une des sélections les plus solides d'Amérique du Sud, portée par une génération talentueuse et habituée aux grands rendez-vous internationaux. Dans un groupe également composé de l'Allemagne et de Curaçao, chaque point comptera dans la course aux seizièmes de finale. Cette première rencontre pourrait déjà donner un avantage précieux à l'une des deux équipes avant les chocs à venir. La Côte d'Ivoire s'appuiera sur des cadres comme Franck Kessié, Seko Fofana ou encore Simon Adingra, tandis que l'Équateur comptera notamment sur son capitaine Enner Valencia pour faire la différence.

À quelle heure a lieu Côte d'Ivoire – Équateur ?

Le coup d'envoi sera donné dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026 à 1h00 du matin (heure française). La rencontre se disputera au Stade de Philadelphie, aux États-Unis. Localement, le match débutera à 19h00 sur la côte Est américaine.

Sur quelle chaîne voir le match en France ?

En France, Côte d'Ivoire – Équateur sera diffusé en direct sur beIN Sports 1. Le groupe beIN Sports retransmet l'intégralité des 104 rencontres de la Coupe du monde 2026.