Brésil - Maroc : un bijou de Vinicius n'a pas suffi, le résumé du choc de la Coupe du monde

Au terme du premier choc de cette Coupe du monde 2026, le Brésil et le Maroc se quittent dos à dos. Les Lions de l'Atlas ont affiché un visage séduisant, à l'inverse des Brésiliens qui se sont reposés Vinicius.

En direct

10:50 - "On ne gagne pas la Coupe du monde au premier match" "On ne peut pas penser que l'équipe sera parfaite dès le début, on ne gagne pas la Coupe du monde au premier match, a rappelé Ancelotti. "Ma confiance envers les joueurs est totale. Dans le football, tout ne se passe pas à la perfection. Ce n'est que le début du chemin.

10:40 - Une équipe anxieuse pour Ancelotti "Je pense que l'équipe était un peu anxieuse au début. Les nerfs étaient à vif. Nous n'avons pas beaucoup gardé le ballon, a-t-il expliqué en conférence de presse. La seconde période a été bien meilleure, mais c'était encore difficile. Je suis certain que l'équipe fera mieux lors du prochain match." Ancelotti a toutefois préféré retenir la réaction de ses joueurs après une première période compliquée. "L'équipe s'est battue jusqu'à la dernière minute, c'est l'aspect positif. Il est assez clair que nous devons nous améliorer"

10:34 - Bouaddi : "On aurait aimé gagné" "Le plus important, c'est d'avoir montré beaucoup de force collectivement. On travaille tous ensemble, on a une bonne cohésion. On aurait aimé gagner, mais on a tout donné, il reste deux matchs", confiait-il au coup de sifflet final,

07:30 - Le prochain match du Brésil et du Maroc Dans ce groupe C de la Coupe du monde 2026, le Brésil affrontera Haiti le 20 juin prochain à 2h30, juste après Maroc-Ecosse, dont le coup d'envoi sera donné à 00h.

07:00 - Guimaraes : "On était trop nerveux" Après ce Brésil - Maroc, Guimaraes s'est livré sur ce match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 pour la Seleçao : "Ils ont été meilleurs que nous en première période. On a mal commencé la rencontre, on était trop nerveux. On a loupé beaucoup de passes que l'on ne manque pas habituellement. On était mieux en seconde mi-temps, je trouve que le nul est juste. Il faut que l'on conserve mieux le ballon pour gagner les deux prochains matches".

06:30 - El Mourabet : "Un bon résultat contre le Brésil" Après le coup de sifflet final, El Mourabet a donné ses impressions sur ce Brésil - Maroc : "C'est un bon résultat contre le Brésil, maintenant on va se focaliser sur les prochains matches. C'est un rêve de pouvoir jouer une Coupe du monde. On pouvait marquer plus de buts ce soir, il faudra se servir de ce match pour corriger ça pour la suite".

06:00 - Un point sur le groupe C Avec ce score de parité, le Brésil et le Maroc empochent chacun un point dans une poule comportant aussi l'Ecosse et Haiti. Pour les deux mastodontes, la première place pourrait bien se jouer au goal average.

02:08 - C'est terminé, 1-1 entre le Brésil et le Maroc ! Au terme d'une partie plutôt débridée, le Maroc et le Brésil se quittent dos à dos, 1-1, grâce à de superbes réalisations de Saibari et de Vinicius. A thrilling draw. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026

02:04 - Alisson sauve le Brésil ! Brésil - Maroc 90+9' - D'abord sur une frappe enroulée d'El Aynaoui puis devant Amaimouni, Alisson signe deux interventions salvatrices pour tenir le Brésil à hauteur dans cette toute fin de rencontre.

02:01 - Grosse faute de Fabinho Brésil - Maroc 90+7' - Alors qu'il était loin du ballon, le milieu de terrain brésilien assène une vilaine semelle. Coup franc intéressant pour les Marocains à 30 mètres dans l'axe.

01:59 - Premier corner pour le Maroc Brésil - Maroc 90+5' - Il aura fallu attendre quasiment la fin du match pour assister au premier corner de la rencontre pour le Maroc. Corner qui ne donne rien.

01:56 - Vinicius vs Hakimi Brésil - Maroc 90+2' - Lancé sur l'aile gauche, Vinicius tente de déborder Hakimi, sans réussite. Le Marocain a fait parler sa pointe de vitesse pour contrer le ballon. Corner pour le Brésil.

01:55 - 10 minutes de temps additionnel Brésil - Maroc 90+1' - L'arbitre assistant indique 10 minutes de temps additionnel dans cette rencontre.

01:54 - Saibari cède sa place Brésil - Maroc 89' - Buteur ce soir, Saibari cède sa place à Rahimi alors que l'on approche de la fin du temps réglementaire de ce choc de Coupe du monde. Il y aura cependant pas mal de temps additionnel.

01:52 - Grosse séquence marocaine Brésil - Maroc 88' - En cette fin de match, le Maroc subtilise le ballon mais peine à se montrer dangereux offensivement.

01:51 - Bouaddi ressort le ballon Brésil - Maroc 86' - Auteur d'un gros match, Bouaddi signe une excellente sortie de balle en solitaire. Le milieu marocain manque un peu de soutien le long de la ligne de touche à droite.

01:48 - Bounou souffre au sol Brésil - Maroc 84' - Après avoir été percuté à retardement par Raphinha, Bounou se tient l'épaule et reste au sol.

01:46 - Cunha dynamise Brésil - Maroc 82' - Dans la surface marocaine, Cunha apporte un peu dynamisme en allant de son dribble face Bouaddi et Riad. Au moment de lâcher son centre à ras de terre, le Brésilien est contré. Sortie de but pour les Lions de l'Atlas.

01:43 - Bounou se couche sur le ballon Brésil - Maroc 79' - L'occasion pour le Brésil ! Côté gauche, Vinicius déborde pour lâcher un centre à ras de terre en retrait pour Raphinha qui opte pour la frappe du gauche en première intention. Ecrasée, sa frappe est captée par Bounou qui s'est fait mal sur cette action.

01:41 - Le Maroc reprend les choses en main Brésil - Maroc 77' - A un peu plus de 10 minutes de la fin du temps réglementaire de ce choc de Coupe du monde, le Maroc a repris la main dans cette rencontre. Un inversement de tendance que l'on peu créditer à Ouahbi qui a opéré des changements bien sentis.

01:39 - La cohésion marocaine Brésil - Maroc 75' - Les Lions font parler leur cohésion et leur technicité dans l'entrejeu avec un enchaînement de passe en une touche. Superbe séquence déployée par les hommes de Ouahbi.

01:37 - Saibari hors jeu Brésil - Maroc 72' - Parti très légèrement hors jeu, Saibari avait réussi à se retourner pour glisser une frappe dans un angle très fermé. Marquinhos avait contré la tentative.

01:36 - Les 20 dernières minutes Brésil - Maroc 70' - On entre dans les 20 dernières minutes qui a totalement perdu son rythme effréné de la première période. Il faut dire que le Maroc a un peu plongé physiquement.

01:33 - Pause fraîcheur Brésil - Maroc 68' - L'arbitre stoppe le jeu pour lancer la pause fraîcheur. Reprise de la partie dans quelques instants.