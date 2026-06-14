DIRECT. Brésil - Maroc : le coup de tonnerre des Lions de l'Atlas, suivez le match

Place au premier choc de la Coupe du monde, Brésil - Maroc, dans le groupe C. Les Lions comptent frapper un grand coup dès leur entrée en lice.

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00:25 - Le Maroc frappe un grand coup ! (1-0) Brésil - Maroc 21' - Le but pour le Maroc qui valide son excellent début de match ! Lancé dans l'axe, Saibari prend de vitesse Gabriel avant de glisser un délicieux petit piqué qui glace Alisson Becker ! Le Maroc mène face au Brésil !

00:23 - Hakimi en pompier de service Brésil - Maroc 19' - Dans l'axe à 25 mètres, Raphinha dépose une passe laser à ras de terre pour Vinicius dans la surface. Au moment où le Madrilène se retourne pour frapper, Hakimi signe un retour salvateur. Corner pour le Brésil.

00:21 - Le Brésil pose le jeu Brésil - Maroc 17' - Bousculé, malmené dans ce début de match de Coupe du monde, le Brésil pose le jeu et fait tourner le ballon dans sa moitié de terrain. Le long de la ligne de touche, Vinicius repique dans l'axe sur sa prise de balle.

00:18 - Thiago manque une tête penalty ! Brésil - Maroc 14' - Quelle occasion pour le Brésil sur la première incursion dans la surface marocaine ! Côté gauche, Vinicius dynamise et percute avant de déposer un centre du gauche pour Thiago. L'attaquant, arrivé lancé à l'entrée des 5,50 mètres plein axe, manque le ballon de la tête alors qu'il était à bout portant. On était pas loin du hold up au vue de ce début de match de Coupe du monde.

00:15 - Le Brésil sonné Brésil - Maroc 12' - Le Brésil est totalement déboussolé en ce début de match de Coup du monde. Les Marocains surclassent leurs adversaires, notamment techniquement, à l'image de ce petit jeu à trois en une touche légèrement dans le camp auriverde. Les Lions sont d'une sérénité déconcertante pour l'instant.

00:13 - Le Maroc se porte vite vers l'avant Brésil - Maroc 9' - Juste après avoir récupéré le ballon sur ses 25 mètres, le Maroc se porte vite vers l'avant, à l'image d'El Khannouss qui signe un superbe dribble avant de lancer Bouaddi. A 20 mètres, les Lions tentent la frappe mais c'est contré.

00:11 - Premier coup de chaud pour le Brésil Brésil - Maroc 7' - Largement dominateur en ce début de partie, le Maroc s'offre même une belle opportunité ! Côté gauche, Mazraoui contourne la défense adverse avant d'ajuster un centre à ras de terre. Dans la surface, plein axe, El Aynaoui décoche une frappe cadrée un peu trop écrasée. C'est repoussé par un pied auriverde. Gros coup de chaud pour les hommes d'Ancelotti !

00:09 - Le Maroc, domination totale Brésil - Maroc 6' - Le Maroc se porte encore rapidement aux abords de la surface brésilienne. Toujours très haut, Hakimi fait mine de déborder avant de repasser derrière. Les Lions de l'Atlas surclassent les Brésiliens pour l'instant !

00:07 - Le premier coup franc ne donne rien Brésil - Maroc 4' - Sur le premier coup franc de la partie, en faveur du Maroc à 25 mètres sur la gauche, le centre tendu d'El Khannouss est repoussé en deux temps par l'arrière-garde auriverde.

00:06 - Hakimi cadenassé sur sa première incursion Brésil - Maroc 3' - Relativement haut sur le terrain à droite, Hakimi cherche à percuter en un contre un. Le latéral parisien est verrouillé sur cette première tentative. Les Marocains opèrent un bon début de match.

00:04 - La justesse technique marocaine Brésil - Maroc 1' - Immédiatement, les Marocains font parler leur technique avec un jeu à trois le long de la ligne de touche entre Mazraoui, El Khannouss et Bouaddi.

00:04 - Brésil - Maroc, c'est parti ! C'est parti pour le premier grand choc de cette Coupe du monde 2026 avec Brésil - Maroc, une rencontre qui s'annonce déjà décisive pour la première place de la poule C !

13/06/26 - 23:55 - L'entrée des joueurs ! Les deux sélections font leur entrée sur la pelouse du superbe Met Life Stadium, qui accueillera d'ailleurs la finale de la Coupe du monde 2026. Place aux hymnes, à commencer par celui du Brésil !

13/06/26 - 23:45 - L'arbitre de la rencontre Ce Brésil - Maroc sera arbitré par le Slovène, Monsieur Vincic. Dans quelques minutes, l'entrée des joueurs sur la pelouse du MetLife Stadium !

13/06/26 - 23:36 - Sans Neymar, Raphinha attendu Pour ce Brésil - Maroc, la Seleçao pourra compter sur le Barcelonais Raphinha, particulièrement décisif dernièrement avec sa sélection. C'est d'ailleurs le joueur impliqué dans le plus de buts du Brésil lors des éliminatoires de la Coupe du monde avec cinq réalisations et deux passes décisives. L'attaquant a clairement progressé face au but, lui qui était le joueur ayant tiré le plus de fois sans marquer (6) lors du Mondial 2022.

13/06/26 - 23:27 - La composition du Maroc ! En face, le Maroc se présente aussi en 4-2-3-1 avec Saibari en pointe et Ounahi en 10. Au milieu, la paire El Aynaoui - Bouaddi aura fort à faire. En l'absence d'Aguerd, la charnière centrale sera composée de Riad et Diop. Hakimi est logiquement aligné dans le couloir droit.



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13/06/26 - 23:18 - La composition du Brésil ! Pour ce Brésil - Maroc, Carlo Ancelotti opte pour sa charnière centrale Marquinhos - Gabriel avec Casemiro et Bruno Guimaraes au milieu. Un cran plus haut, Paqueta est aligné en 10 en soutien de Thiago en pointe. Aux ailes, pas de surprises avec les flèches Raphinha et Vinicius. BRASIL DEFINIDO!



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026 diante do Marrocos.



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13/06/26 - 23:09 - La grande première d'Ancelotti Ce Brésil - Maroc est spécial à bien des égards, en premier lieu dans la zone technique brésilienne où Carlo Ancelotti va vivre son premier match de Coupe du monde en tant que sélectionneur du Brésil. L'Italien pourrait d'ailleurs devenir le troisième coach à remporter à la fois la Coupe du monde et la Ligue des champions après Marcello Lippi et Vincente del Bosque.

13/06/26 - 23:00 - Brésil - Maroc, c'est dans 1h ! Le premier gros choc de cette Coupe du monde, Brésil - Maroc, se rapproche ! Alors que le MetLife Stadium se remplit, le coup d'envoi est dans 1h.

13/06/26 - 22:00 - Brésil - Maroc, un face à face rare Ce Brésil - Maroc n'est que le deuxième de l'histoire en Coupe du monde. Il faut remonter à 1998 pour retrouver trace d'une telle affiche dans la plus prestigieuse des compétitions internationales. A l'époque, le Brésil s'était imposé 3-0 avec avec des buts de Ronaldo et Rivaldo qui, pour l'anecdote, signaient leurs premiers buts de leur carrière en Coupe du monde ce jour là.

13/06/26 - 19:30 - Ouahbi : "On doit avoir confiance en nous" Avant ce Brésil - Maroc pour la 1ere journée de Coupe du monde, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi s'est montré confiant en conférence de presse : "On doit avoir confiance en nous, a-t-il affirmé. On sait que le Maroc est rentré dans une autre dimension, il faut l'assumer. Il ne faut pas craindre le Brésil mais le respecter. On connaît la qualité du Brésil, mais on en a aussi. On nous appelle les Brésiliens d'Afrique. On est prêts pour faire quelque chose de grand avec le soutien des Marocains".

13/06/26 - 18:15 - Le Brésil se retrousse les manches Double quart de finaliste en 2018 et 2022, le Brésil a souvent quitté la Coupe du monde déçu dernièrement, d'autant plus au vue de l'historique de cette sélection au palmarès monstrueux. Ce Brésil - Maroc marque l'entrée en lice de Brésiliens qui veulent retrouver de l'ambition. Une statistique est d'ailleurs marquante : le dernier sacre du Brésil remonte à 2002, soit une série de cinq tournois mondiaux sans l'emporter, de quoi égaler sa plus longue disette en Coupe du monde avec les périodes 1930-1954 et 1974-1990.

13/06/26 - 17:15 - Des images du dernier entraînement du Maroc Avant le choc de Coupe du monde Brésil - Maroc, petit retour sur le dernier entraînement des Lions de l'Atlas. Pour rappel, dans ce même groupe C, Haiti et l'Ecosse se défieront un peu plus tard cette nuit, à 3h.



Final training session ahead of the Brazil clash #DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NFeFSsEf8a — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 13, 2026

13/06/26 - 16:00 - Le Maroc a l'occasion de changer de dimension Face au Brésil, le Maroc dispose d'une occasion en or de confirmer leur excellent Mondial 2022 ponctué par une demi-finale. Outre l'immense symbole de battre la Seleçao dans une Coupe du monde, c'est aussi et surtout une première place du groupe C qui se joue certainement dans ce Brésil - Maroc.