Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde au Canada : Vegedream présent, pourquoi ?

Le chanteur Vegedream sera présent à la cérémonie d'ouverture au Canada.

Après le premier show au Mexique lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la Coupe du monde, deux autres cérémonies "d'ouverture" vont se dérouler au Canada et aux États-Unis, l'une des spécificités de cette Coupe du monde co-organisée par trois pays. Le rappeur français Vegedream, interprète du titre Ramenez la coupe à la maison en 2018, sera présent sur scène à Toronto avant Canada-Bosnie Herzégovine, vendredi (coup d'envoi à 21 h), et accompagné de nombreux chanteurs canadiens (Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, ou encore William Prince).

Le rappeur français est présent pour l'univers francophone du Canada, mais également par ses inspirations américaines dans sa musique comme il avait pu l'expliquer pour RFI il y a quelques années. "Un artiste qui m'a beaucoup inspiré, c'est André 3000, l'un des deux membres de Outkast. Il a une touche personnelle. Il a une certaine folie et quelque chose de différent des autres artistes de son genre. Il a sa personnalité et semble toujours faire comme bon lui semble. Je m'identifiais à lui quand ses sons sortaient. Il m'a marqué, c'est certain. Puis beaucoup de R'n'B, avec Justin Timberlake, tous ses albums mais aussi beaucoup de Mary J. Blige, qui est une légende. J'écoutais aussi beaucoup de NWA, des sons " old schools" (...) Bien sûr, les rappeurs de Los Angeles, de New York, mais aussi un peu d'Eminem, de 50 Cent, de Dr. Dre. Je vivais un peu un rêve américain à distance car c'était trop loin de moi. Désormais, c'est un peu un rêve qui se réalise, et le pont qui est créé maintenant avec la montée en puissance des musiques africaines sur le marché américain, ça aide à se rapprocher d'ici. Les États-Unis se tournent vers l'Afrique, Ils sont curieux. Et c'est une super chose pour nous, les artistes africains ou d'origines africaines. Venir ici, c'est enrichissant. Venir aux États-Unis m'inspire."

Gianni Infantino a déclaré que la cérémonie célébrerait l'identité canadienne et évoqué " une réinterprétation du trophée de la Coupe du monde inspirée par l'art de la mosaïque

Aux États-Unis, c'est Katy Perry qui sera la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde. Elle sera accompagnée de Future, Lisa, Anitta, Rema ou encore de la chanteuse sud-africaine Tyla