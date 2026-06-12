Facundo Tello : il a déjà distribué 10 cartons rouges dans un match, qui est l'arbitre de Canada - Bosnie ?

L'arbitre sera au sifflet du match Canada - Bosnie pour la Coupe du monde 2026.

Facundo Tello, de son nom complet Facundo Raúl Tello Figueroa, est né le 4 mai 1982 à Bahía Blanca, en Argentine, il évolue depuis 2013 dans l'élite du football argentin avant d'intégrer la liste des arbitres internationaux de la FIFA en 2019. Cette promotion fait de lui le premier arbitre originaire de Bahía Blanca à atteindre ce niveau.

Après avoir officié lors du Championnat d'Amérique du Sud U20 et de la Coupe arabe de la FIFA en 2021, il est sélectionné pour la Coupe du monde 2022, une étape majeure dans sa carrière. Il dirige notamment le quart de finale entre le Maroc et le Portugal, confirmant la confiance accordée par les instances internationales.

Son nom devient toutefois mondialement connu en novembre 2022 lors du Trophée des champions argentin opposant Boca Juniors à Racing Club. Dans une rencontre extrêmement tendue, il distribue dix cartons rouges, un record qui a suscité beaucoup de débats...

Depuis, Tello poursuit son ascension. Il a été retenu pour l'UEFA Euro 2024, devenant l'un des rares arbitres sud-américains invités à officier dans une grande compétition européenne et est désormais au sifflet pour la Coupe du monde 2026