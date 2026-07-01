Rudi Garcia : pourquoi il est entraîneur de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

Le Français est le coach de la Belgique à la Coupe du monde

Né en région parisienne d'un père footballeur devenu entraîneur, Rudi Garcia confie être tombé dans le football "comme Obélix dans la marmite". Désormais entraîneur de la Belgique, la famille Garcia a toujours été passionnée de cyclisme, et son prénom lui vient du coureur allemand Rudi Altig, que son père admirait. Mais pour Rudi, son idole est Belge avec le grand Eddy... "J'ai eu la chance de rencontrer mon idole Eddy Merckx il y a quelques semaines, le meilleur coureur de tous les temps", a-t-il déclaré.

En 2016, Rudi Garcia figurait déjà parmi les candidats sérieux pour succéder à Marc Wilmots, avant que Roberto Martinez ne soit finalement choisi. Neuf ans plus tard, après son départ de Naples, il a dressé avec son staff une liste des postes susceptibles de l'intéresser, et la Belgique en faisait partie. "C'est une grande nation de football, il a moyen de faire quelque chose avec la Belgique", a-t-il justifié.

Il est toutefois conscient que la génération dorée est peut être passée... Il estime qu'elle "a quelque part peut-être loupé son époque, parce qu'ils ont été premiers au classement FIFA pendant six ans." Pour autant, il refuse de s'y attarder : "Ce qui compte, c'est l'avenir avec les Diables Rouges et on a envie de bien figurer sur cette Coupe du Monde aux États-Unis."