La Norvège surprend tout le monde à la Coupe du monde en apportant 300 kg de poisson

Présente dans le groupe de la France, la Norvège va faire parler d'elle.

La Norvège à la Coupe du monde, ca va faire parler. Déjà parce qu'Erling Haaland est l'une des grandes stars, mais aussi en raison des provisions étonnantes des Norvégiens. Pour leur retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence, les Norvégiens ont apporté d'énormes quantités de produits alimentaires depuis leur pays. Selon le média VG, près de 300 kg de poisson, 116 kg de fromage et 6 000 oranges ont été acheminés jusqu'à Greensboro, en Caroline du Nord, où l'équipe est installée. Trois chefs scandinaves réputés ont également fait le déplacement pour cuisiner des plats typiques aux joueurs.

Dans le groupe I du Mondial 2026, la Norvège affrontera l'Irak dans la nuit du 16 au 17 juin, puis le Sénégal dans la nuit du 22 au 23 juin. Elle conclura sa phase de poules face à l'équipe de France de Didier Deschamps le 26 juin à 21h. "Je le dis depuis longtemps, mon principal objectif est d'emmener la Norvège en Coupe du Monde. C'est ce que [je voulais] réussir à faire. Maintenant, on y est, je suis ravi et surexcité. On a ressenti le soulagement et la joie de tout un pays. C'était une expérience fabuleuse" a expliqué Haaland dans une interview pour la Fifa.

La Norvège a conclu sa préparation sur un bilan mitigé, avec une victoire contre la Suède (3-1) suivie d'un match nul contre le Maroc (1-1) dans le New Jersey. Face aux Marocains, les partenaires d'Haaland ont été dominés pendant toute la première période avant de réagir en seconde mi-temps.