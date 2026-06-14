Curaçao : comment le pays s'est qualifié pour la Coupe du monde ?

Le petit pays est entré dans l'histoire en se qualifiant pour la Coupe du monde.

La qualification du Curaçao pour la Coupe du monde 2026 est l'une des plus belles histoires de ce Mondial. Ce petit territoire caribéen de quelque 150 000 habitants est devenu le plus petit pays jamais qualifié pour une phase finale de Coupe du monde.

Et pour y parvenir, le parcours a été long... Il a commencé dans les éliminatoires de la CONCACAF, la confédération qui regroupe l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. En raison de l'organisation du Mondial 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique, ces trois nations étaient déjà qualifiées, laissant davantage de places accessibles aux autres sélections de la région.

Lors du deuxième tour des qualifications, 30 équipes étaient réparties en six groupes de cinq. Les deux premiers de chaque groupe accédaient au tour final. Curaçao a parfaitement négocié cette étape en dominant notamment Sainte-Lucie et en validant sa qualification pour le troisième tour dès juin 2025.

Le troisième tour a ensuite réuni douze équipes réparties en trois groupes de quatre. Les vainqueurs de groupe obtenaient directement leur billet pour la Coupe du monde. Placé dans un groupe particulièrement relevé avec la Jamaïque, Trinité-et-Tobago et les Bermudes, le Curaçao a réalisé une campagne remarquable. Lors de la dernière journée, un match nul 0-0 a suffi au Curaçao pour conserver la première place du groupe et décrocher, pour la première fois de son histoire, une qualification pour la Coupe du monde.