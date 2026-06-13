Said Martinez : qui est l'arbitre de Qatar - Suisse à la Coupe du monde ?

Découvrez qui est l'arbitre du match entre le Qatar et la Suisse à la Coupe du monde.

Said Martinez arbitrera ce samedi soir (21h00) le premier match de la Suisse dans la Coupe du monde face au Qatar. Âgé de 34 ans et originaire du Honduras, il officiera pour la première fois en tant qu'arbitre principal lors d'une Coupe du monde.

Né le 7 août 1991 à Tocoa, il débute très jeune dans l'arbitrage avant d'intégrer la liste FIFA en 2017. Selon la FIFA, il officie comme arbitre international et arbitre vidéo depuis cette date. Au fil de sa carrière, Martínez dirige plusieurs compétitions majeures, dont la Gold Cup, la Concacaf Nations League et la Coupe du monde U20 de la FIFA 2019. Il est notamment désigné pour les finales de la Gold Cup 2021 et 2023.

En 2026, il entre donc dans l'histoire en devenant le premier arbitre hondurien sélectionné comme arbitre central pour une Coupe du monde de la FIFA 2026. La CONCACAF souligne que cette nomination récompense plus de vingt ans d'engagement dans l'arbitrage et constitue une étape majeure pour le football hondurien.