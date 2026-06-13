Slavko Vincic : il a déjà arbitré plusieurs finales, qui est l'arbitre de Brésil - Maroc à la Coupe du monde ?

L'arbitre va officier pour le premier choc de cette Coupe du monde 2026.

L'arbitre slovène Slavko Vinčić est certainement considéré comme l'un des arbitres les plus expérimentés du football européen ces dernières années. Né le 25 novembre 1979 à Maribor, il débute dans l'arbitrage professionnel au plus haut niveau slovène en 2007 avant d'obtenir son badge FIFA en 2010. Depuis, il participe régulièrement aux plus grandes compétitions de l'UEFA et de la FIFA.

Sa carrière internationale prend une nouvelle dimension avec sa participation à l'Euro 2020, où il dirige notamment un quart de finale. Il arbitre ensuite la finale de l'UEFA Europa League 2022 disputée le 18 mai 2022 à Séville entre Francfort et les Rangers, avant d'être choisi par l'UEFA pour officier lors de la finale de l'UEFA Champions League Final 2024 à Wembley le 1er juin entre Dortmund et le Real Madrid.

Reconnu pour sa gestion calme des matchs et son expérience du très haut niveau, Vinčić fait également partie des arbitres retenus pour les grandes compétitions mondiales récentes comme la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada.