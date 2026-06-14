DIRECT. Pays-Bas - Japon : suivez le match

Les Pays-Bas jouent contre le Japon pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 ce dimanche soir à Dallas. Suivez le match en direct sur notre site.

En direct

22:06 - Le Japon tente de réagir Les Japonais obtiennent un bon coup franc, à gauche de la surface. Mais Maeda le frappe trop profond au second poteau et le ballon sort directement derrière le but.

22:05 - Suivez le choc en direct Le choc entre les Pays-Bas et le Japon commence très fort à Dallas ! C'est prometteur pour la suite de cette rencontre très attendue.

22:03 - Suzuki devant Malen ! Les Pays-Bas se procurent une première occasion d'entrée ! Trouvé dos au but dans la surface par Gakpo, Malen parvient à se retourner et à ensuite frapper en pivot. Suzuki se détend et détourne en corner après un bel arrêt !

22:00 - C'est parti entre les Pays-Bas et le Japon ! L'arbitre américain M. Elfath siffle le coup d'envoi de ce choc entre les Pays-Bas et le Japon comptant pour le premier tour de la Coupe du monde 2026 ! Ce sont les Oranje qui engagent pour cette première période.

21:56 - En 2010, les Pays-Bas avaient battu le Japon Ce n'est pas la première fois que les Pays-Bas et le Japon s'affrontent dans une Coupe du monde. Les deux pays se sont déjà affrontés en phase de groupes, à l'occasion de la Coupe du Monde 2010. Les Néerlandais avaient gagné (1-0), grâce à un but inscrit en deuxième mi-temps par Wesley Sneijder. Les Oranje ont ensuite atteint la finale, où ils ont été battus par l'Espagne (1-0 a.p.). Lors de cette édition, le Japon a, quant à lui, chuté en huitièmes de finale après avoir perdu aux tirs au but contre le Paraguay (0-0, 5 t.a.b. à 3).

21:52 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs des Pays-Bas et du Japon pénètrent sur la pelouse de l'AT&T d'Arlington, dans la banlieue de Dallas ! Le coup d'envoi de ce choc du premier tour de la Coupe du monde 2026 sera donné dans quelques minutes.

21:48 - Pays-Bas-Koeman: "La pression a toujours existé" Avant d'affronter le Japon, le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a concédé que la pression était présent sur les épaules de son équipe, mais a nié que cela pouvait nuire aux siens. "La pression a toujours existé. Les Pays-Bas, ce n’est peut-être pas un très grand pays géographiquement, mais c’est un pays qui est toujours présent dans les grands tournois, et nous nous mettons beaucoup de pression nous‑mêmes", a déclaré le sélectionneur devant la presse samedi. Nous voulons toujours aller le plus loin possible."

21:42 - Pas une première entre les Pays-Bas et le Japon Ce n'est pas la première fois que les Pays-Bas et le Japon s'affrontent dans une Coupe du monde. Les deux pays se sont déjà joués en phase de groupes, lors de la Coupe du Monde 2010. Dans un match accroché, les Néerlandais avaient gagné grâce à un but inscrit en deuxième mi-temps par Wesley Sneijder (1-0). Les Oranje ont ensuite atteint la finale, où ils ont été battus par l'Espagne (1-0 a.p.). Lors de cette édition, le Japon a, quant à lui, chuté en huitièmes de finale après avoir perdu aux tirs au but contre le Paraguay (0-0, 5 t.a.b. à 3).

21:36 - Heure, chaîne, comment voir Pays-Bas - Japon en direct Comme plusieurs chocs de cette Coupe du monde 2026, ce match entre les Pays-Bas et le Japon sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, pour laquelle il n'y a besoin de souscrire aucun abonnement. La rencontre sera aussi retransmise par beIN Sports, pour laquelle un abonnement est en revanche indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Néerlandais et les Japonais à partir de 22h ce dimanche 14 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.

21:30 - Des absents de marque aux Pays-Bas et au Japon Les Pays-Bas et le Japon ont tous les deux plusieurs absents importants pour cette Coupe du monde 2026. Du côté néerlandais, après les forfaits de Xavi Simons, Matthijs De Ligt et Stefan De Vrij, c'est Jurriën Timber qui a déclaré forfait pendant la préparation alors que le défenseur d'Arsenal était revenu après de longues d'absence pour la finale de la Ligue des champions, perdue face au PSG. Pour le Japon, le Monégasque Takumi Minamino et Kaoru Mitoma (Brighton) sont blessés et vont manquer devant. En défense, le forfait de Koki Machida pourrait aussi avoir son importance.

21:24 - Japon: Kubo et Nakamura débutent Du côté du Japon, on retrouve dans l'équipe alignée par le sélectionneur Hajime Moriyasu plusieurs joueurs très connus en France et en Europe, comme le Rémois Keito Nakamura ou encore Takefusa Kubo, l'une des stars de la sélection japonaise, qui évolue à la Real Sociedad. Le onze de départ du Japon : Suzuki - H. Ito, Watanabe, Tanigushi - Doan, Kamada, Sano, K. Nakamura - Kubo, Ueda, Maeda. ???????????????????????????????? ????????????????????

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1 鈴木彩艶(GK)

3 谷口彰悟

8 久保建英

10 堂安律(C)

11 前田大然

13 中村敬斗

15 鎌田大地

16 渡辺剛

18 上田綺世

21 伊藤洋輝

24 佐野海舟



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12 大迫敬介(GK)

23 早川友基(GK)

2 菅原由勢

4 板倉滉… pic.twitter.com/SrwQTecPWu — サッカー日本代表 ???????? (@jfa_samuraiblue) June 14, 2026

21:18 - Pays-Bas: Memphis Depay remplaçant Pour cette entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman ne bouscule pas ses habitudes et fait confiance à l'historique 4-3-3 hollandais pour viser un premier succès dans la compétition. Il a décidé de ne pas titulariser Memphis Depay, qui a tout juste intégrer le groupe des Oranje pour le Mondial après une lésion à la cuisse en mars. Le onze de départ des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven - Reijnders, F. de Jong, Gravenberch - Summerville, Malen, Gakpo. The #NEDJPN XI! ????????????????#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/59CEPQKfQr — OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026

21:12 - Pays-Bas - Japon se joue à Dallas C'est dans le magnifique stade AT&T Stadium situé à Arlington, en banlieue de Dallas, que se déroulera cette rencontre de la Coupe du monde 2026 entre les Pays-Bas et le Japon. Antre des Dallas Cowboys, qui est peut-être la franchise la plus populaire de la NFL (championnat de football américain), cette enceinte dispose d'un toit rétractable.

21:06 - Pays-Bas - Japon, le choc du groupe F Ce premier match du groupe F entre les Pays-Bas et le Japon est certainement l'un des matchs les plus excitants de cette poule, même s'il ne faut pas occulter la présence de la Suède et de la Tunisie dans ce groupe relevé. Pour bien débuter la Coupe du monde 2026, une victoire est nécessaire pour les deux nations et peut-être même un peu plus pour les Oranje, pour s'éviter un match sous grande pression contre la Suède lors de la deuxième journée.

21:00 - Coup d'envoi dans une heure entre les Pays-Bas et le Japon Le coup d'envoi de ce choc du groupe F de la Coupe du monde 2026 entre les Pays-Bas et le Japon sera donné à 22 heures, dans une heure désormais.

20:00 - Huitième participation à la Coupe du monde pour le Japon Les Samouraïs Bleus, qui participent à leur huitième Mondial consécutif, ont été les premiers, en dehors des États-Unis, du Canada et du Mexique, à décrocher leur billet pour la Coupe du monde 2026, en survolant les deux tours de qualifications dans la zone Asie. Le Japon reste sur quatre huitièmes de finale lors des six dernières éditions d'un Mondial et deux éliminations cruelles aux tirs buts, par la Croatie en 2022 et par la Belgique en 2018. L'objectif sera d'enfin réussir à se hisser en quarts de finale.

19:00 - Un précédent affrontement entre les Pays-Bas et le Japon en 2010 Ce n'est pas la première fois que les Pays-Bas et le Japon s'affrontent dans une Coupe du monde. Les deux pays se sont déjà affrontés en phase de groupes, à l'occasion de la Coupe du Monde 2010. Dans un match accroché du groupe E, les Néerlandais avaient gagné par le plus petit des scores, grâce à un but inscrit en deuxième mi-temps par Wesley Sneijder. Les Oranje ont ensuite atteint la finale, où ils ont été battus par l'Espagne (1-0 a.p.). Lors de cette édition, le Japon a, quant à lui, chuté en huitièmes de finale après avoir perdu aux tirs au but contre le Paraguay (0-0, 5 t.a.b. à 3).

18:00 - Les compositions probables des Pays-Bas et du Japon Pour cette entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas et le Japon peuvent s'appuyer sur un groupe de 26 joueurs au complet. Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman devrait faire confiance à l'historique 4-3-3 pour remporter un premier succès dans la compétition, autour des vieillissants Virgil van Dijk et Memphis Depay. Le onze de départ probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven - Reijnders, F. de Jong, Gravenberch - Malen, Depay, Gakpo. Du côté du Japon, on devrait retrouver plusieurs joueurs très connus en France et en Europe, comme l'ancien Rémois Junya Ito et l'actuel Rémois Keito Nakamura, ou encore Takefusa Kubo, l'une des stars de la sélection qui évolue à la Real Sociedad. Le onze de départ probable du Japon : Suzuki - H. Ito, Itakura, Tomiyasu - Doan, Kamada, Sano, Nakamura - Kubo, J. Ito, Ueda.

17:00 - Quel objectif pour les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026 ? Demi-finalistes du dernier Euro, les Pays-Bas entrent dans la Coupe du monde 2026 avec l'objectif d'enfin remporter le premier Mondial de leur histoire. Au premier tour, ils affronteront successivement le Japon, la Suède et la Tunisie dans un groupe F assez relevé. Trois fois finalistes déçus (1974, 1978 et 2010), les Oranje participent pour la 12e fois de l'histoire à la Coupe du monde cette année en Amérique du Nord. Éliminés en quarts de finale par l'Argentine en 2022 lors de la séance de tirs au but (2-2), les coéquipiers de Memphis Depay sont ambitieux avant le début de la compétition.

16:00 - Quels sont les pronostics pour Pays-Bas - Japon ? Pour cette rencontre du premier tour de la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas sont donnés favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match dans la compétition, face au Japon. La cote pour une victoire des Oranje oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire des Japonais à Dallas se situe entre 3,5 et 4. La cote pour un match nul est d'environ 3.

15:00 - Heure, chaîne, comment voir Pays-Bas - Japon en direct Comme plusieurs chocs de cette Coupe du monde 2026, ce match entre les Pays-Bas et le Japon sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, pour laquelle il n'y a besoin de souscrire aucun abonnement. La rencontre sera aussi retransmise par beIN Sports, pour laquelle un abonnement est en revanche indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Néerlandais et les Japonais à partir de 22h ce dimanche 14 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.