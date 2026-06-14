Pays-Bas - Japon : éternels outsiders, les Oranje débutent par un choc, heure et chaîne TV

Les Pays-Bas affrontent le Japon pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, dans le groupe F. Le coup d'envoi de l'un de ces chocs du premier tour sera donné ce dimanche à 22 heures.

Pays-Bas 0 : 0 Japon

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14:00 - Bienvenue pour suivre ce Pays-Bas - Japon ! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre l'une des affiches de ce premier tour de la Coupe du monde 2026 entre les Pays-Bas et le Japon ! Le coup d'envoi de ce match du groupe F sera donné à 22 heures, heure française, depuis Dallas, aux États-Unis.

Le match Pays-Bas - Japon comptant pour la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, a été fixé le dimanche 14 juin 2026, à 22h00, au stade de Dallas, dans le Texas (États-Unis). Comme pour plusieurs affiches du Mondial cette année, il y a deux choix pour voir ce Pays-Bas - Japon : la rencontre a été programmée par M6 et par beIN Sports 1.