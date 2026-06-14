Allemagne - Curaçao : réparer la grosse anomalie, heure et chaîne tv

11:00 - Soigner son entrée

L'Allemagne aborde aujourd'hui la Coupe du monde 2026 avec un objectif clair, ne pas manquer son entrée en matière. La Mannschaft garde encore en mémoire ses débuts ratés lors des deux dernières éditions, avec une défaite contre le Mexique en 2018 puis face au Japon en 2022. Deux revers qui avaient lourdement compromis son parcours et conduit à une élimination dès la phase de groupes à chaque fois. Un contraste saisissant pour une nation qui avait auparavant atteint au minimum les quarts de finale lors de chacune de ses 16 participations entre 1954 et 2014, remportant au passage quatre titres mondiaux.

Face à Curaçao ce dimanche à Houston (19h), dans le groupe E, les hommes de Julian Nagelsmann savent donc l'importance d'un bon départ. Sans être considérée comme l'une des principales favorites de cette édition, l'Allemagne arrive néanmoins en confiance. Après une période délicate l'an dernier, la sélection allemande a enchaîné neuf victoires consécutives, inscrivant au moins deux buts lors de huit de ces succès.

Le retour du gardien Manuel Neuer, sorti de sa retraite internationale pour disputer sa cinquième Coupe du monde, symbolise l'équilibre entre expérience et jeunesse d'un effectif ambitieux. Sur le papier, l'adversaire paraît largement à sa portée, avant des tests plus relevés face à la Côte d'Ivoire et à l'Équateur.