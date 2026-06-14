DIRECT. Allemagne - Curaçao : entrée du serial buteur allemand, suivez le match

Première période convaincante des Allemands face au Curaçao (3-1) ce dimanche à Houston malgré un but concédé. La Mannschaft confirme son statut de favori du Groupe E de la Coupe du Monde 2026.

En direct

20:31 - BROWN FÊTE SON PREMIER BUT EN SÉLECTION (5-1) Allemagne - Curaçao - 68' - Le latéral allemand parvient à inscrire son premier but en sélection d'une belle volée sur une déviation astucieuse d'Undav. L'addition s'alourdit pour Curaçao

20:28 - Entrée d'Undav Allemagne - Curaçao - 65' - Auteur de 6 buts en 10 matches, Undav auteur de 6 buts en 10 matches, fait son entrée à la place de Musiala

20:26 - Sané rate l'inmanquable Allemagne - Curaçao - 63' - Leroy Sané bien lancé par ses partenaires, se présente seul face à Room mais il enroule un peu trop sa frappe. Quelle grosse occasion manquée pour l'ancien joueur du Bayern

20:25 - Tête de Bacuna Allemagne - Curaçao - 62' - Jolie tête croisée de Leandro Bacuna sur un coup franc d'Antonisse

20:21 - Curaçao peine physiquement Allemagne - Curaçao - 59' - Il y'a une grosse différence entre l'énergie déployée par les joueurs de Curaçao en début de rencontre et leur attitude actuelle. Les protégés de Dick Advocaat ont du mal à enchaîner les courses et à presser comme il faut les Allemands

20:19 - Le but de Musiala (vidéo) Le quatrième but allemand en vidéo Jamal Musiala marque dès la reprise ! ⚽️

L'Allemagne mène 4-1.



Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #OnRegardeQuoi #SportsTikTok #ALLCUR pic.twitter.com/Xrbnrua0Fy — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026

20:16 - Frappe contrée de Wirtz Allemagne - Curaçao - 54' - Wirtz hérite d'un bon ballon dans la surface, il tente une frappe en pivot mais son tir est détourné par Bacuna

20:13 - Nmecha près du doublé Allemagne - Curaçao - 50' - Belle tête décroisée de Nmecha sur un corner allemand, c'est cadré mais Room est vigilant et détourne le ballon du cadre.

20:10 - MUSIALA CREUSE L'ECART (4-1) Allemagne - Curaçao - 47' - Frappe croisée en pivot sans contrôle de Musiala après une passe entre les lignes de Joshua Kimmich et l'Allemagne déroule face à Curaçao

20:09 - Premier changement de la partie Allemagne- Curaçao - 46' - Antonisse a remplacé Hansen au sein de l'attaque de Curaçao

20:08 - Début de seconde période ! C'est reparti à Houston pour la seconde période entre l'Allemagne et le Curaçao

20:00 - Havertz intraitable (vidéo) Très effectif sur les pénalties, Havertz n'a pas tremblé face à Room pour marquer le troisième but allemand Kai Havertz transforme son penalty pour l'Allemagne ⚽️

L'Allemagne mène 3-1.



Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ALLCUR pic.twitter.com/rUAnXXkypz — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026

19:57 - Le but de Schlotterbeck (vidéo) Revivez le deuxième but allemand marqué par Schlotterbeck Schlotterbeck redonne l'avantage à l'Allemagne sur corner ⚽️

L'Allemagne mène 2-1.



Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ALLCUR pic.twitter.com/eawJyqeaqf — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026

19:53 - Mi-temps à Houston (3-1) C'est la pause au NRG Stadium à Houston. Malgre un but encaissé, l'Allemagne domine outrageusement l'équipe de Curaçao (3-1). Les menaces allemandes viennent de tous les côtés et le second acte risque d'être compliqué pour la sélection de l'Amérique centrale.

19:51 - Contre pied parfait de Havertz (3-1) Allemagne - Curaçao - 45+4' - L'attaquant allemand donne une belle marge de sécurité à son équipe juste avant la pause en transformant brillamment le penalty et en trompant le portier adverse en contre pied

19:49 - Penalty pour l'Allemagne Allemagne - Curaçao -45+1' - Pied haut de Bazoer sur Nmecha dans la surface de Curaçao et l'arbitre marocain n'hésite pas à siffler un penalty pour la Mannschaft

19:47 - 4 minutes du temps additionnel Il y aura 4 minutes supplémentaires dans cette première période entre l'Allemagne et le Curaçao

19:46 - Bacuna sauve devant la ligne Allemagne - Curaçao - 45' - Bien placé devant sa ligne, Bucana parvient à s'interposer devant le tir de Pavlovic alors que le gardien était battu

19:44 - Bonne sortie de Room Allemagne - Curaçao - 42' - Très bonne sortie du gardien de Curaçao dans les pieds de Musiala. La défense de Curaçao peut éloigner le danger