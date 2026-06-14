DIRECT. Allemagne - Curaçao : entrée du serial buteur allemand, suivez le match
Première période convaincante des Allemands face au Curaçao (3-1) ce dimanche à Houston malgré un but concédé. La Mannschaft confirme son statut de favori du Groupe E de la Coupe du Monde 2026.
20:31 - BROWN FÊTE SON PREMIER BUT EN SÉLECTION (5-1)
Allemagne - Curaçao - 68' - Le latéral allemand parvient à inscrire son premier but en sélection d'une belle volée sur une déviation astucieuse d'Undav. L'addition s'alourdit pour Curaçao
20:28 - Entrée d'Undav
Allemagne - Curaçao - 65' - Auteur de 6 buts en 10 matches, Undav auteur de 6 buts en 10 matches, fait son entrée à la place de Musiala
20:26 - Sané rate l'inmanquable
Allemagne - Curaçao - 63' - Leroy Sané bien lancé par ses partenaires, se présente seul face à Room mais il enroule un peu trop sa frappe. Quelle grosse occasion manquée pour l'ancien joueur du Bayern
20:25 - Tête de Bacuna
Allemagne - Curaçao - 62' - Jolie tête croisée de Leandro Bacuna sur un coup franc d'Antonisse
20:21 - Curaçao peine physiquement
Allemagne - Curaçao - 59' - Il y'a une grosse différence entre l'énergie déployée par les joueurs de Curaçao en début de rencontre et leur attitude actuelle. Les protégés de Dick Advocaat ont du mal à enchaîner les courses et à presser comme il faut les Allemands
20:19 - Le but de Musiala (vidéo)
Le quatrième but allemand en vidéo
Jamal Musiala marque dès la reprise ! ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026
L'Allemagne mène 4-1.
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20:16 - Frappe contrée de Wirtz
Allemagne - Curaçao - 54' - Wirtz hérite d'un bon ballon dans la surface, il tente une frappe en pivot mais son tir est détourné par Bacuna
20:13 - Nmecha près du doublé
Allemagne - Curaçao - 50' - Belle tête décroisée de Nmecha sur un corner allemand, c'est cadré mais Room est vigilant et détourne le ballon du cadre.
20:10 - MUSIALA CREUSE L'ECART (4-1)
Allemagne - Curaçao - 47' - Frappe croisée en pivot sans contrôle de Musiala après une passe entre les lignes de Joshua Kimmich et l'Allemagne déroule face à Curaçao
20:09 - Premier changement de la partie
Allemagne- Curaçao - 46' - Antonisse a remplacé Hansen au sein de l'attaque de Curaçao
20:08 - Début de seconde période !
C'est reparti à Houston pour la seconde période entre l'Allemagne et le Curaçao
20:00 - Havertz intraitable (vidéo)
Très effectif sur les pénalties, Havertz n'a pas tremblé face à Room pour marquer le troisième but allemand
Kai Havertz transforme son penalty pour l'Allemagne ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026
L'Allemagne mène 3-1.
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19:57 - Le but de Schlotterbeck (vidéo)
Revivez le deuxième but allemand marqué par Schlotterbeck
Schlotterbeck redonne l'avantage à l'Allemagne sur corner ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026
L'Allemagne mène 2-1.
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19:53 - Mi-temps à Houston (3-1)
C'est la pause au NRG Stadium à Houston. Malgre un but encaissé, l'Allemagne domine outrageusement l'équipe de Curaçao (3-1). Les menaces allemandes viennent de tous les côtés et le second acte risque d'être compliqué pour la sélection de l'Amérique centrale.
19:51 - Contre pied parfait de Havertz (3-1)
Allemagne - Curaçao - 45+4' - L'attaquant allemand donne une belle marge de sécurité à son équipe juste avant la pause en transformant brillamment le penalty et en trompant le portier adverse en contre pied
19:49 - Penalty pour l'Allemagne
Allemagne - Curaçao -45+1' - Pied haut de Bazoer sur Nmecha dans la surface de Curaçao et l'arbitre marocain n'hésite pas à siffler un penalty pour la Mannschaft
19:47 - 4 minutes du temps additionnel
Il y aura 4 minutes supplémentaires dans cette première période entre l'Allemagne et le Curaçao
19:46 - Bacuna sauve devant la ligne
Allemagne - Curaçao - 45' - Bien placé devant sa ligne, Bucana parvient à s'interposer devant le tir de Pavlovic alors que le gardien était battu
19:44 - Bonne sortie de Room
Allemagne - Curaçao - 42' - Très bonne sortie du gardien de Curaçao dans les pieds de Musiala. La défense de Curaçao peut éloigner le danger
19:39 - SCHLOTTERBECK TROUVE LA FAILLE (2-1)
Allemagne - Curaçao - 38' - Superbe tête décroisée de Schlotterbeck sur le corner de Nathaniel Brown. Room ne peut rien l'action et le ballon finit sa course au fond des filets. L'Allemagne reprend sa marche en avant (2-1)
L'Allemagne affronte Curaçao ce dimanche à 19h00 pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Cette rencontre de groupe E qui aura lieu à NRG Stadium à Houston sera diffusée sur les chaînes M6 et Bein Sports 1.