DIRECT. Allemagne - Curaçao : entrée du serial buteur allemand, suivez le match

DIRECT. Allemagne - Curaçao : entrée du serial buteur allemand, suivez le match

Nassim Beneddra

Première période convaincante des Allemands face au Curaçao (3-1) ce dimanche à Houston malgré un but concédé. La Mannschaft confirme son statut de favori du Groupe E de la Coupe du Monde 2026.

Score Allemagne
Allemagne
4 : 1-
Score Curaçao
Curaçao
En direct

20:31 - BROWN FÊTE SON PREMIER BUT EN SÉLECTION (5-1)

Allemagne - Curaçao - 68' - Le latéral allemand parvient à inscrire son premier but en sélection d'une belle volée sur une déviation astucieuse d'Undav. L'addition s'alourdit pour Curaçao

20:28 - Entrée d'Undav

Allemagne - Curaçao - 65' - Auteur de 6 buts en 10 matches, Undav auteur de 6 buts en 10 matches, fait son entrée à la place de Musiala

20:26 - Sané rate l'inmanquable

Allemagne - Curaçao - 63' - Leroy Sané bien lancé par ses partenaires, se présente seul face à Room mais il enroule un peu trop sa frappe. Quelle grosse occasion manquée pour l'ancien joueur du Bayern

20:25 - Tête de Bacuna

Allemagne - Curaçao - 62' - Jolie tête croisée de Leandro Bacuna sur un coup franc d'Antonisse

20:21 - Curaçao peine physiquement

Allemagne - Curaçao - 59' - Il y'a une grosse différence entre l'énergie déployée par les joueurs de Curaçao en début de rencontre et leur attitude actuelle. Les protégés de Dick Advocaat ont du mal à enchaîner les courses et à presser comme il faut les Allemands

20:19 - Le but de Musiala (vidéo)

Le quatrième but allemand en vidéo

20:16 - Frappe contrée de Wirtz

Allemagne - Curaçao - 54' - Wirtz hérite d'un bon ballon dans la surface, il tente une frappe en pivot mais son tir est détourné par Bacuna

20:13 - Nmecha près du doublé

Allemagne - Curaçao - 50' - Belle tête décroisée de Nmecha sur un corner allemand, c'est cadré mais Room est vigilant et détourne le ballon du cadre.

20:10 - MUSIALA CREUSE L'ECART (4-1)

Allemagne - Curaçao - 47' - Frappe croisée en pivot sans contrôle de Musiala après une passe entre les lignes de Joshua Kimmich et l'Allemagne déroule face à Curaçao

20:09 - Premier changement de la partie

Allemagne- Curaçao - 46' - Antonisse a remplacé Hansen au sein de l'attaque de Curaçao

20:08 - Début de seconde période !

C'est reparti à Houston pour la seconde période entre l'Allemagne et le Curaçao

20:00 - Havertz intraitable (vidéo)

Très effectif sur les pénalties, Havertz n'a pas tremblé face à Room pour marquer le troisième but allemand

19:57 - Le but de Schlotterbeck (vidéo)

Revivez le deuxième but allemand marqué par Schlotterbeck

19:53 - Mi-temps à Houston (3-1)

C'est la pause au NRG Stadium à Houston. Malgre un but encaissé, l'Allemagne domine outrageusement l'équipe de Curaçao (3-1). Les menaces allemandes viennent de tous les côtés et le second acte risque d'être compliqué pour la sélection de l'Amérique centrale.

19:51 - Contre pied parfait de Havertz (3-1)

Allemagne - Curaçao - 45+4' - L'attaquant allemand donne une belle marge de sécurité à son équipe juste avant la pause en transformant brillamment le penalty et en trompant le portier adverse en contre pied

19:49 - Penalty pour l'Allemagne

Allemagne - Curaçao -45+1' - Pied haut de Bazoer sur Nmecha dans la surface de Curaçao et l'arbitre marocain n'hésite pas à siffler un penalty pour la Mannschaft

19:47 - 4 minutes du temps additionnel

Il y aura 4 minutes supplémentaires dans cette première période entre l'Allemagne et le Curaçao

19:46 - Bacuna sauve devant la ligne

Allemagne - Curaçao - 45' - Bien placé devant sa ligne, Bucana parvient à s'interposer devant le tir de Pavlovic alors que le gardien était battu

19:44 - Bonne sortie de Room

Allemagne - Curaçao - 42' - Très bonne sortie du gardien de Curaçao dans les pieds de Musiala. La défense de Curaçao peut éloigner le danger

19:39 - SCHLOTTERBECK TROUVE LA FAILLE (2-1)

Allemagne - Curaçao - 38' - Superbe tête décroisée de Schlotterbeck sur le corner de Nathaniel Brown. Room ne peut rien l'action et le ballon finit sa course au fond des filets. L'Allemagne reprend sa marche en avant (2-1)

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L'Allemagne affronte Curaçao ce dimanche à 19h00 pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Cette rencontre de groupe E qui aura lieu à NRG Stadium à Houston sera diffusée sur les chaînes M6 et Bein Sports 1.

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