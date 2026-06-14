DIRECT. Allemagne - Curaçao : suivez le match du Groupe E de la Coupe du Monde

L'équipe d'Allemagne entame sa Coupe du Monde ce dimanche à Houston face à la modeste équipe de Curaçao qui dispute son premier Mondial. Faux pas interdit pour la Mannschaft avant d'affronter la Côte d'Ivoire et l'Equateur.

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19:01 - C'est parti ! C'est parti pour ce premier match du groupe E de la Coupe du Monde 2026 entre l'Allemagne et le Curaçao

18:56 - Toit fermé C'est l'un des premiers matches de cette Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler sous un toit fermé. NRG Stadium a été conçu avec cette option d'ouverture et de fermeture du toit rapide

18:52 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes (titulaires comme remplaçants) font leur entrée sur la pelouse de NRG Stadium. Place aux hymnes

18:47 - Les derniers matches amicaux Dans les derniers matches de prépatation du mois de juin, l'Allemagne a battu la Finlande (4-0) puis les Etats-Unis 2-1, alors que le Curaçao s'est incliné contre l'Ecosse (1-4) avant de battre Aruba (4-0)

18:41 - La crainte des orages Des orages sont prévus en ce début d'après midi à Houston, alors que le temps est lourd. 32° au soleil et plus de 72° d'humidité. Des conditions de jeu très difficiles

18:35 - Lahm n'est pas d'accord avec Nagelsmann Philipp Lahm ne partage pas la vision de Julian Nagelsmann concernant l'utilisation de Joshua Kimmich. Alors que le sélectionneur allemand continue d'aligner le joueur du Bayern Munich au poste de latéral droit, l'ancien capitaine de la Mannschaft estime qu'il serait bien plus utile dans l'entrejeu. « Soyons clairs : pour moi, il a sa place au milieu aux côtés de Pavlovic, ils évoluent tous les deux au plus haut niveau au Bayern, ils ont des automatismes. Dans une sélection nationale où les joueurs ne s'entraînent pas quotidiennement comme en club, c'est primordial », a expliqué Lahm dans les colonnes de Bild. Malgré cette prise de position, Kimmich devrait poursuivre son intérim sur le flanc droit, un poste qu'il occupe régulièrement depuis l'Euro 2024 et où il possède désormais de solides repères.

18:28 - NRG Stadium, un vrai bijou Voici une présentation d’environ 250 mots : Le NRG Stadium de Houston s’impose comme l’un des stades les plus emblématiques des États-Unis, capable d’accueillir aussi bien des événements sportifs majeurs que des manifestations culturelles d’envergure. Inauguré en 2002, il recevra cinq rencontres de la Coupe du monde 2026, confirmant son statut de scène internationale du football. Mais c’est surtout dans le football américain et les grands événements populaires qu’il a bâti sa réputation, notamment en devenant le théâtre de la spectaculaire « remontada » du Super Bowl 2017, lorsque les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient renversé les Falcons d’Atlanta après avoir été menés de 25 points. Le stade est également indissociable du Houston Livestock Show and Rodeo, le plus grand événement de rodéo au monde, qui transforme la ville chaque année pendant près de trois semaines. Avec des millions de visiteurs, des milliers de bénévoles et un impact économique considérable, il symbolise l’alliance entre tradition texane, spectacle et business. Concerts, compétitions, mais aussi actions caritatives avec des millions de dollars distribués en bourses et subventions, en font un pilier de la vie locale. Doté d’un toit rétractable et pouvant accueillir jusqu’à 75 000 spectateurs en configuration football, le NRG Stadium est au cœur du vaste complexe du NRG Park. Son architecture moderne contraste avec la présence voisine de l’Astrodome, ancien « huitième merveille du monde », vestige de l’histoire sportive de Houston. Malgré des dommages causés par plusieurs ouragans ces dernières années, le stade reste un symbole de résilience et de démesure, à l’image d’une ville tournée vers le sport, le spectacle et les grands événements internationaux.

18:25 - Etre favori ne fait pas gagner les matches À la veille de l'entrée en lice de l'Allemagne dans la Coupe du monde face au novice Curaçao, Julian Nagelsmann a tenu à calmer tout excès de confiance. « Le simple fait d'être favori ne fait pas gagner des matches », a rappelé le sélectionneur de la Mannschaft, conscient que son équipe devra confirmer son statut sur le terrain. Le technicien allemand a également levé les derniers doutes concernant Manuel Neuer. Malgré plusieurs semaines passées à soigner un mollet douloureux, le gardien de 40 ans sera titulaire. « Tous les joueurs vont bien, Manuel est en bonne santé et en forme », a assuré Nagelsmann. De retour en sélection deux ans après avoir annoncé sa retraite internationale, le champion du monde 2014 conserve toute la confiance de son entraîneur. « Je pense que Lothar Matthäus a raison quand il dit que, pour faire une bonne Coupe du monde, nous avons besoin de Manuel à son meilleur niveau. Je pense qu'il peut apporter cela », a conclu Nagelsmann.

18:19 - Un seul joueur natif de l’île Milieu de terrain de Sheffield United, Tahith Chong est le seul joueur de la sélection de Curaçao à être né sur l'île. Natif de Willemstad, la capitale, il a toutefois grandi à Rotterdam. Tous ses coéquipiers sont, eux, nés aux Pays-Bas.

18:12 - Le onze de Curaçao Le sélectionneur Dick Advocaat a misé sur les joueurs évoluant en Europe pour défier l'Allemagne. Devant le gardien vétéran Eloy Room, la défense sera notamment articulée autour de Riechedly Bazoer et Justin Ogenia Obispo. Au milieu, les frères Leandro Bacuna et Juninho Bacuna apporteront leur expérience et leur qualité technique. En attaque, les espoirs de la sélection reposent sur Tahith Chong, ancien grand espoir de Manchester United, ainsi que sur Jürgen Locadia, chargé de faire trembler les filets. Un onze ambitieux qui tentera de créer la surprise face à l'une des grandes nations du football mondial. Le onze de Curaçao est comme suit : Room - Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville - Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong - Locadia, Hansen

18:06 - Kimmich en latéral droit Comme souvent en sélection, Joshua Kimmich occupera le poste de latéral droit laissant Pavlovic et Nmecha en récupération. Havertz sera l'attaquant de pointe allemand. Le onze allemand est comme suit : Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz - Havertz. ???? OFFICIEL ! LE XI DE L'ALLEMAGNE ???????? POUR AFFRONTER CURAÇAO !



La Mannschaft est en mode RÉDEMPTION dans cette Coupe du monde, après deux éliminations consécutives dès le premier tour. ❌



Seul survivant de la campagne de 2014, Manuel Neuer est TITULAIRE dans les cages. ????



En… pic.twitter.com/Pw1QhSLLWi — Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2026

18:00 - H-1 ! Plus qu'une heure avant le début de la première rencontre du Groupe E de cette Coupe du Monde 2026 entre l'Allemagne et le Curaçao. Un match qui aura lieu au NRG Stadium à Houston

17:00 - Les tatouages des joueurs de Curaçao La plupart des joueurs de Curaçao ont plusieurs tatouages et pas n'importe lesquels Curaçao players have got some insane ink ???????? pic.twitter.com/VNvHk5PFvu — ESPN UK (@ESPNUK) June 11, 2026

16:00 - L'arbitre de la rencontre L'arbitre australien d'origine iranienne Alireza Faghani a été désigné pour diriger ce match entre l'Allemagne et Curaçao

15:00 - Un troisième mondial pour Advocaat Voici la brève avec la précision demandée : Dick Advocaat s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 avec Curaçao, une nouvelle étape majeure dans une carrière déjà marquée par une longévité exceptionnelle au plus haut niveau. À 77 ans, le technicien néerlandais dirige ainsi sa troisième sélection sur la scène mondiale, après avoir conduit les Pays-Bas en 1994 jusqu’aux quarts de finale contre le Brésil, puis la Corée du Sud en 2006, éliminée dès la phase de groupes malgré une victoire face au Togo. Avec Curaçao, Advocaat devient également le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la compétition. Toutefois, malgré ce parcours singulier et rare de trois Coupes du monde avec trois équipes différentes, il reste encore très loin du record détenu par Bora Milutinović. Le légendaire entraîneur serbe a en effet dirigé cinq sélections différentes en Coupe du monde : Mexique, Costa Rica, États-Unis, Nigeria et Chine, un exploit unique dans l’histoire de cette compétition

14:00 - Ouedrago, l'invité surprise Appelé en dernière minute par le sélectionneur Julian Nagelsmann pour remplacer le forfait de Lennart Karl, le jeune Assan Ouédraogo vit un moment totalement inattendu dans sa carrière. À seulement 20 ans, le joueur de Leipzig découvre sa toute première Coupe du monde, avec un mélange d’émotion et d’humour. Il raconte avoir appris la nouvelle de façon presque banale : « J’étais en train de me détendre avec mes amis quand le coach m’a appelé. Je me suis isolé pour ne pas être dérangé. Il m’a demandé si j’étais prêt à rejoindre l’équipe, puis si j’étais bourré (rires). » Une convocation express, vécue comme un rêve pour le jeune milieu, qui rejoint un groupe allemand ambitieux et déterminé à bien lancer son tournoi.

13:00 - Le onze probable de Curaçao Pour son premier match de l'histoire en Coupe du monde face à l'Allemagne, Curaçao devrait se présenter dans un système en 4-3-3 mis en place par son sélectionneur Dick Advocaat. Le gardien expérimenté Eloy Room, 37 ans et fort de 71 sélections, sera chargé de sécuriser l'arrière-garde composée de Sambo, Obispo, Gaari et Floranus. Au milieu de terrain, les frères Leandro et Juninho Bacuna seront les principales têtes d'affiche. Capitaine de l'équipe, Leandro Bacuna apportera toute son expérience, tandis que son cadet Juninho, passé notamment par les Rangers, aura un rôle important dans l'entrejeu aux côtés de Comenencia. En attaque, Curaçao comptera sur Tahith Chong, ancienne promesse de Manchester United et principal atout offensif de la sélection. Il devrait être accompagné de Kenji Gorré et Jeremy Antonisse pour tenter de créer l'exploit face à la Mannschaft. Le onze probable de Curaçao : Room - Sambo, Obispo, Gaari, Floranus - Comenencia, J Bacuna, L Bacuna, Chong, Gorre - Antonisse

12:00 - La compo possible de la Mannschaft Pour son entrée en lice face à Curaçao, l'Allemagne devrait s'appuyer sur son emblématique gardien Manuel Neuer. À 40 ans, le portier du Bayern Munich effectue son retour en sélection après près de deux ans d'absence et devrait être titularisé malgré une récente blessure au mollet. Devant lui, Joshua Kimmich et Jonathan Tah sont attendus en défense, tandis que le milieu devrait être composé de Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović. Sur le plan offensif, Julian Nagelsmann pourra compter sur un quatuor particulièrement talentueux. Kai Havertz devrait occuper la pointe de l'attaque, soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Ce dernier, malgré une saison mitigée à Liverpool, demeure l'un des éléments clés de la Mannschaft. Une formation ambitieuse qui devra confirmer sa bonne dynamique dès ce premier rendez-vous du groupe E. Le onze possible de l'Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - F Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz - Havertz