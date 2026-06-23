Jalal Jayed : qui est l'arbitre marocain pour Portugal - Ouzbékistan à la Coupe du monde ?

L'arbitre est au sifflet du match de Coupe du monde.

La nomination de Jalal Jayed parmi les arbitres retenus pour la Coupe du monde 2026 est historique pour l'arbitrage marocain. Selon les données de la FIFA, Jalal Jayed est arbitre international depuis 2019. Après avoir débuté dans les compétitions régionales marocaines, il a progressivement gravi les échelons jusqu'aux plus hauts niveaux nationaux et continentaux.

Ces dernières années, il a dirigé des rencontres de la Confédération africaine de football (CAF), participé à des compétitions de jeunes organisées par la FIFA et s'est installé parmi les arbitres africains les plus régulièrement observés par les instances internationales.

Sa présence au Mondial marque le retour d'un arbitre marocain de champ dans une phase finale de Coupe du monde après plus de deux décennies d'absence. Avant lui, seuls les Marocains Saïd Belqola, célèbre pour avoir dirigé la finale du Mondial 1998 et Mohamed El Kazzaz avaient atteint ce niveau.