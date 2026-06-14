Coupe du monde 2026 : pourquoi les hymnes sont chantés au milieu du terrain ?

Le protocole d'avant match est bouleversé pour la Coupe du monde 2026.

Vous l'avez remarqué... La Coupe du monde innove, y compris dans les protocoles d'avant match. La FIFA a annoncé la modification du protocole pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Désormais, l'intégralité des effectifs des deux équipes se rassemblera autour du rond central pour chanter les hymnes nationaux, et non plus uniquement les titulaires. Avec des sélections pouvant compter jusqu'à 26 joueurs, ce sont donc jusqu'à 52 joueurs qui se retrouvent simultanément sur la pelouse.

L'instance mondiale du football a justifié cette décision dans son communiqué officiel : "Les deux effectifs se rassembleront autour de la banderole placée au centre du terrain pour les hymnes nationaux, afin que chacun d'entre eux - et pas uniquement les titulaires - puisse vivre toute l'émotion et la fierté de représenter son pays sur la plus grande scène footballistique qui soit." De grandes bannières aux couleurs des deux équipes sont également déployées sur la pelouse avant chaque rencontre.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a d'ailleurs salué cette nouvelle cérémonie lors de la Coupe du monde, affirmant qu'"en se tournant les uns vers les autres au centre du terrain pendant les hymnes nationaux, les joueurs et les arbitres créeront un moment d'unité, de fierté et d'émotion qui appartiendra aux équipes et à tous les spectateurs." Ce protocole pourrait évoluer au fil de la compétition.