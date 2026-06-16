MetLife Stadium : le stade de France - Sénégal a une particularité et a couté très cher

L'enceinte, impressionnante, a une particularité.

La première rencontre de l'équipe de France de football à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal se dispute du côté du MetLife Stadium. Il ne s'agit pas d'un stade de football classique, mais d'un stade de football américain du Grand New York situé dans le New Jersey. Les deux franchises résidentes sont les Jets et les Giants, franchises mythiques de la NFL. Il est à ce jour l'unique stade de football américain détenu par deux franchises avec des parts à 50/50 ! L'enceinte dispose d'une capacité de plus de 80 000 places, promettant un show toujours grandiose. Le MetLife Stadium a été inauguré le 10 avril 2010 à East Rutherford (New Jersey), sur le site de l'ancien Giants Stadium. Construit conjointement par les franchises NFL New York Giants et New York Jets, il a coûté environ 1,6 milliard de dollars, un record pour l'époque. D'abord appelé "New Meadowlands Stadium", il prend le nom de MetLife Stadium en 2011 après un accord de naming.

La ville possède aussi deux clubs de football avec les New York Red Bull ayant vu jouer la légende française Thierry Henry et les New York City ayant vu jouer notamment David Villa et Frank Lampard.

Habitué aux grands événements, le stade a déjà accueilli des rencontres de la Copa América, des affiches prestigieuses de football international ainsi que la finale de la Coupe du monde des clubs, l'été dernier, entre le PSG d'Achraf Hakimi et Chelsea. Il a également accueilli le Super Bowl XLVIII et recevra la finale de la Coupe du monde 2026.