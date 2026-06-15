Iran - Nouvelle-Zélande : un match sous tension, heure et chaîne TV

L'Iran fait ses grands débuts à la Coupe du monde dans la nuit de lundi à mardi.

C'est le grand jour pour le début de l'Iran à la Coupe du monde dans un climat sous haute tension. Ce match d'ouverture de l'Iran à la Coupe du monde au SoFi Stadium de Los Angeles se déroule dans un contexte particulier : la diaspora iranienne, très présente dans la ville surnommée "Tehrangeles", a lancé des appels à manifester contre le régime de la République islamique. Malgré un accord de cessez-le-feu annoncé au Moyen-Orient, rien ne garantit que la tension retombe autour du stade avant le match. Des manifestants devraient brandir l'ancien drapeau iranien orné d'un lion et d'un soleil, symbole d'avant la révolution islamique que Téhéran refuse de voir exhibé.

Face à l'agitation attendue autour de leur match, les joueurs iraniens ont tenté de clarifier leur position dès leur arrivée aux États-Unis. L'attaquant vedette de la Team Melli, Mehdi Taremi, a déclaré lors d'une conférence de presse : "Tout le monde peut avoir sa propre opinion, mais nous sommes là pour le football, pas la politique." Les Iraniens, qui ont établi leur camp de base à Tijuana au Mexique, sont entrés sur le territoire américain peu avant leur premier match de Coupe du monde.

L'ambiance était déjà très étrange il y a quelques jours autour de l'Iran. Un cadavre en état de putréfaction a été retrouvé dans le coffre d'une voiture garée devant le stade de Tijuana (Mexique) où s'entraîne l'équipe d'Iran pendant la Coupe du monde de football. Cette découverte macabre a été faite sur le parking du supermarché situé juste en face du stade Caliente, où la sélection iranienne se rend chaque jour depuis son arrivée dimanche...