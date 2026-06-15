Adham Makhadmeh : qui est l'arbitre d'Espagne - Cap-Vert à la Coupe du monde ?

L'arbitre jordanien est au sifflet ce lundi pour le premier match de l'Espagne à la Coupe du monde.

L'Espagne débute sa Coupe du monde ce lundi 15 juin dans la position d'un favori pour l'étoile... La Roja affronte le Cap-Vert dans un match déséquilibré sur le papier et qui permettra certainement aux Espagnols de bien se lancer dans ce Mondial. Adham Makhadmeh, 39 ans, est originaire d'Irbid, en Jordanie. Il a fait ses débuts internationaux en 2013, lors d'un match amical entre le Qatar et le Liban, avant de s'imposer progressivement sur la scène asiatique. L'arbitre compte plus de 55 matches arbitrés en AFC Champions League Elite, la principale compétition de clubs en Asie

Adham Makhadmeh a notamment dirigé la première finale de la Ligue des champions d'Asie 2017 entre Al-Hilal et les Urawa Red Diamonds au stade King Fahd de Riyad. Il a également officié lors de la Coupe d'Asie, des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de la Coupe du monde U20 en Pologne, avant cette première participation à un Mondial senior. Il sera assisté par le vidéo-arbitre (VAR) Alexandre Guzman. Il n'a jusqu'ici jamais officié en Coupe du monde senior. Le match Espagne - Cap-Vert marquera donc une première dans sa carrière.