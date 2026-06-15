Ramon Abate : il a officié en finale des JO, qui est l'arbitre de Belgique - Egypte à la Coupe du monde ?

Le Brésilien est au sifflet du choc entre la Belgique et l'Egypte.

Un choc à la Coupe du monde ce lundi soir entre la Belgique et l'Egypte pour le groupe G. La commission des arbitres a désigné l'arbitre brésilien Ramon Abate, 36 ans, pour diriger la rencontre. Danilo Manes et Rafael Alves seront juges de touche, Kevin Ortega arbitre de réserve et Michael O'Rea arbitre vidéo.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 13, 14, 15 and 16 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) June 12, 2026

Ramon Abatti Abel est né le 18 septembre 1989 à Araranguá (État de Santa Catarina). Officiel de la Confédération brésilienne depuis 2020 et arbitre FIFA depuis 2022-2023, il s'est imposé sur la scène internationale grâce à ses prestations en compétitions CONMEBOL et FIFA. En 2024, il est devenu le premier arbitre brésilien à diriger une finale olympique masculine, entre la France et l'Espagne à Paris...