Alireza Faghani : qui est l'arbitre de France - Sénégal, déjà au sifflet du mythique France - Argentine ?

L'arbitre du premier match des Bleus à la Coupe du monde est bien connu des Français.

La FIFA a annoncé vendredi dernier ses désignations arbitrales pour plusieurs matchs du Mondial 2026. Pour la rencontre très attendue de l'équipe de France à la Coupe du monde, c'est l'Australien Alireza Faghani qui dirige la rencontre ce mardi soir au MetLife Stadium de East Rutherford.

Âgé de 48 ans, Alireza Faghani est né en Iran, où il a exercé plus d'une décennie avant de s'installer en Australie. Arbitre international FIFA depuis 2008, il est un habitué des compétitions majeures et ne sera donc pas pris par l'enjeu. La Coupe du monde 2026 sera la troisième de sa carrière après 2018 et 2022. En Russie, il avait déjà arbitré un match mémorable impliquant la France avec le huitième de finale face à l'Argentine (4-3), qui lançait parfaitement les Bleus vers le sacre mondial quelques jours plus tard. De façon plus récente, Alireza Faghani a également officié lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, remportée par Chelsea face au PSG sur le score de 3-0 au début de la saison 2025. Un mauvais souvenir pour les Parisiens, surtout que le match avait lieu au MetLife Stadium, la même enceinte qui accueille le duel entre la France et le Sénégal.

Il sera accompagné sur le terrain dans ce France - Sénégal de ses assistants australiens George Lakrindis et Andrew Lindsay, tandis que Sandro Schärer assurera le rôle de quatrième arbitre.