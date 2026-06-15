Coupe du monde 2026 : enquête ouverte après un geste associé aux suprémacistes blancs de la part d'un arbitre

L'arbitre australien Shaun Evans a réalisé un geste lors de la rencontre de Coupe du monde entre l'Allemagne et Curaçao.

Un geste qui pourrait couter très cher à l'arbitre australien . Juste avant le coup d'envoi de la rencontre de Coupe du monde entre Allemagne et Curaçao, les caméras ont fait défiler, comme à leur habitude, les 26 acteurs de chaque équipe, avant de présenter l'équipe du VAR. À l'intérieur se trouvait notamment Shaun Evans, chargé de superviser le bon déroulement de la technologie.

L'arbitre australien a profité de ce temps à l'antenne pour effectuer un geste avec sa main droite : le pouce et l'index se touchant tandis que ses autres doigts étaient tendus. Souriant, il maintient ce signe durant plusieurs secondes avant de se tourner vers les écrans.

Le geste, connu dans un autre contexte comme un émoji ou symbole populaire pour signifier "OK", est surtout controversé en raison de sa connotation idéologique. D'un point de vue politique, ce geste a déjà été utilisé par le passé pour symboliser les suprémacistes blancs. Ce fut notamment le cas de Brenton Tarrant, l'auteur de la tuerie de Christchurch qui avait fait 50 morts dans une mosquée, lors de son arrestation.

Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11 — Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026

Une enquête a été ouverte par la Fifa et l'arbitre risque d'être suspendu pour le reste de la Coupe du monde et même au delà.