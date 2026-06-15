Lumen Field : un bruit digne d'un avion à réaction, ce stade très étonnant qui accueille Belgique - Egypte à la Coupe du monde

L'enceinte accueille son premier match de la Coupe du monde ce lundi 15 juin.

Le Lumen Field, stade de 68 000 places qui accueille six matchs du Mondial 2026, se lance dans la compétition ce lundi avec le match entre la Belgique et l'Egypte. L'enceinte se distingue par une architecture en fer à cheval inaugurée en 2002. Sa particularité la plus frappante est sa tribune ouverte au centre de laquelle s'élève une tour de 13 étages composée de 3 000 sièges, offrant une vue dégagée sur la skyline de Seattle.

L'ancien joueur de MLS Maxime Chanot garde un souvenir vivace de l'atmosphère du Lumen Field comme il a expliqué à RMC Sport : "Il y avait la fanfare qui se mettait tout en haut. La vraie fanfare avec tambours et trompettes !" Les célébrations des buts des Seattle Sounders s'accompagnent également de lanceurs de flamme en bord de pelouse. "Quand Seattle marquait, ils envoyaient littéralement le feu. En tant que défenseur et donc proche des buts, on se prenait un coup de chaud jusque sur le terrain", raconte-t-il.

Le Lumen Field est réputé comme l'une des enceintes les plus bruyantes du pays et certainement de la Coupe du monde, notamment grâce à ses tribunes à pic et un toit couvrant 70 % de leur surface qui amplifie et renvoie le son vers le sol. Des records supérieurs à 130 décibels, l'équivalent d'un avion à réaction, qualifié de "seuil de la douleur" par les médecins y ont été enregistrés. Des sismographes installés autour du stade se déclenchent même régulièrement lors des touchdowns des Seattle Seahawks.