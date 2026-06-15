DIRECT. Belgique - Egypte : Rudi Garcia se prive d'une de ses stars, heure et chaîne TV
L'un des favoris à la victoire dans cette Coupe du monde 2026, la Belgique, fait à son tour son entrée en lice dans la compétition et affronte l'Egypte ce lundi soir (21 heures) dans le groupe G. Découvrez les compositions des deux équipes.
19:42 - Belgique - Egypte, un choc important
Pour son premier match dans la Coupe du monde 2026, la Belgique n'aura pas le droit à l'erreur face à l'adversaire a priori le plus fort qu'elle croisera dans ce groupe G, qui comprend également la Nouvelle-Zélande et l'Iran. Une victoire pourrait déjà permettre à l'une des deux équipes de faire un grand pas vers la qualification, ce lundi soir à Seattle. Les Belges veulent éviter de rééditer le scénario de l'Euro 2024, où la défaite inaugurale face à la Slovaquie (0-1) avait mis la pression, jusqu'à l'élimination face à la France en huitièmes de finale (0-1).
19:36 - Heure, chaîne, comment voir Belgique - Egypte en direct
Ce match entre la Belgique et l'Egypte, comptant pour la phase de poules de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Diables Rouges et les Pharaons à partir de 21h ce lundi 15 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.
19:30 - Bienvenue pour suivre le choc Belgique - Egypte !
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le match entre la Belgique et l'Egypte, l'un de ces chocs du premier tour de la Coupe de la Coupe 2026. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures sur le pelouse du Lumen Field de Seattle (Washington), aux Etats-Unis, le magnifique stade de la franchise NFL des Seahawks de Seattle.
Le match Belgique - Egypte, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, a été fixé le lundi 15 juin 2026, à 21h00, à Seattle (Etats-Unis). Comme c’est le cas pour plusieurs affiches du Mondial cette année, il y a deux choix pour voir ce Belgique - Egypte : la rencontre a été programmée par M6 et par beIN Sports 1.