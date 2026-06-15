DIRECT. Belgique - Egypte : suivez le match de la Coupe du monde 2026

La Belgique débute dans la Coupe du monde 2026 avec un choc contre l'Egypte emmenée par Mohamed Salah, ce lundi soir (21h) dans le groupe G. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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21:16 - Tacle dangereux sur Doku Le jeu est arrêté puisque Doku est resté au sol après un tacle violent de Hany. L'arbitre n'a pas sifflé de faute mais vient aux nouvelles de l'ailier de Manchester City, qui se relève tant bien que mal. Le défenseur égyptien s'en sort très bien.

21:13 - Premier carton jaune pour Attia Le milieu de terrain de l'Egypte Attia, dépassé par une sortie rageuse de Ngoy balle au pied, commet une faute grossière sur le défenseur lillois et écope logiquement du premier carton jaune de la rencontre.

21:12 - Pas de premier corner pour la Belgique La Belgique pense obtenur un premier corner dans cette rencontre mais l'arbitre est rappelé par le VAR pour lui signaler qu'il s'est trompé. Une application des nouvelles règles mises en place par la Fifa pour la compétition.

21:10 - Infantino présent dans les tribunes Le président de la Fifa, Gianni Infantino, est présent à Seattle pour assister à cette rencontre entre la Belgique et l'Egypte. Tout comme un ancien joueur de l'équipe de France, Youri Djorkaeff.

21:07 - De Bruyne tente sa chance Après une longue séquence collective, Kevin De Bruyne finit par être trouvé à l'entrée de la surface. Le meneur de jeu belge enchaîne rapidement sur une frappe en fermant son pied mais le ballon fuit le cadre !

21:05 - Premier festival de Doku L'ailier de la Belgique Jeremy Doku réalise déjà un premier numéro dans le camp de l'Egypte en éliminant deux joueurs mais derrière, Onana gâche cet avantage en ratant sa passe.

21:02 - Salah évolue en meneur de jeu Mohamed Salah semble évoluer en électron libre, comme meneur de jeu, dans le système mis en place par Hossam Hassan, le 4-2-3-1.

21:00 - C'est parti entre la Belgique et l'Egypte ! L'arbitre brésilien Ramon Abatti Abel siffle le coup d'envoi de ce match de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l'Egypte ! Ce sont les joueurs belges qui engagent pour cette première période.

20:56 - Egypte-Hassan: "Prêts pour ce tournoi" Le sélectionneur de l'Egypte Hossam Hassan n'a pas caché son ambition ce dimanche à la veille de cette rencontre face à la Belgique à Seattle pour l'entrée en lice des Pharaons dans la Coupe du monde 2026. "Le football égyptien mérite d’être sur la plus grande scène sportive. Nous sommes conscients des qualités de la Belgique ; elle compte des joueurs internationaux, mais nous aussi, nous avons des joueurs très importants, pas seulement Salah et Marmoush. Je suis convaincu que l’équipe fera tout son possible pour faire la fierté de l’Égypte, a-t-il assuré devant les journalistes. Nous avons fait tout ce qu’il fallait pour être prêts pour ce tournoi. Nous voulons laisser notre empreinte et construire quelque chose d’ambitieux pour l’avenir."

20:52 - Les Belges et les Egyptiens rentrent sur la pelouse Les joueurs de la Belgique et de l'Egypte pénètrent sur la pelouse du Lumen Field de Seattle ! Le coup d'envoi de ce choc de la Coupe du monde 2026 sera donné juste après les hymnes des deux pays.

20:48 - Belgique-Garcia: "Salah est un joueur fantastique" En conférence de presse ce dimanche, Rudi Garcia a eu du mal à cacher son excitation avant les grands débuts de la Belgique contre l'Egypte, ce lundi soir à Seattle. Le sélectionneur français est aussi content de revoir Mohamed Salah, qu'il a connu à l'AS Rome. "Nous ferons tout notre possible pour débuter le tournoi avec trois points. Salah est un joueur fantastique et, surtout, un homme formidable, a-t-il expliqué. On se saluera avant le match, mais pendant la rencontre, on sera adversaires. L’Égypte possède des atouts différents, ainsi que deux grands joueurs dans son équipe, comme Salah et Marmoush."

20:42 - Salah et Marmoush décevants cette saison Mohamed Salah, qui fête aujourd'hui son 34e anniversaire, vit certainement sa dernière Coupe du monde avec l'Egypte cette année aux Etats-Unis. Après avoir déçu avec Liverpool pour sa dernière saison avec les Reds (12 buts et 10 passes), Salah a néanmoins brillé lors de la dernière CAN, avec 4 buts et 1 passe décisive et reste le principal homme à surveiller du côté des Phararons. Mis de côté par Guardiola à Manchester City cette saison, Omar Marmoush aura lui aussi à coeur de briller devant avec son pays.

20:36 - Doku pourrait bientôt quitter la Belgique Si Jérémy Doku est bien titulaire ce lundi soir pour l'entrée en lice de la Belgique dans la Coupe du monde 2026 face à l'Egypte, l'ailier de Manchester City pourrait devoir quitter son équipe durant le Mondial. La raison ? Sa femme attend un enfant et devrait accoucher au début du mois de juillet, lors de la phase finale de la compétition. L'ancien joueur du Stade Rennais devrait logiquement faire un aller-retour à un moment donné à Londres (sa femme est anglaise, ndlr) pour assister à cet heureux évènement, mais cela pourrait pénaliser les Diables Rouges...

20:30 - Comment voir Belgique - Egypte en direct Ce match entre la Belgique et l'Egypte, comptant pour la phase de poules de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Diables Rouges et les Pharaons à partir de 21h ce lundi 15 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.

20:24 - Coup d'envoi à midi heure locale Ce match entre la Belgique et l'Egypte de la Coupe du monde 2026 sera disputé à un horaire assez inhabituel pour les joueurs, puisque le coup d'envoi sera donné bientôt à... midi, heure locale, à Seattle, sur la côte Ouest des États-Unis. Est-ce que cela peut perturber les organismes ? Réponse dans quelques minutes.

20:18 - Une bonne préparation pour la Belgique La Belgique a parfaitement les deux matchs de préparation au début du mois de juin avant de débuter cette Coupe du monde. Les Diables Rouges ont d'abord battu la Croatie de Luka Modric (2-0) avant de s'amuser contre la Tunisie (5-0) pour faire le plein de confiance avant de se rendre aux États-Unis. De son côté, l'Egypte a battu la Russie (1-0) avant de s'incliner contre le Brésil (1-2).

20:12 - Belgique-Garcia: "La Coupe du monde est le graal" À 62 ans, Rudi Garcia va découvrir la Coupe du monde ce lundi soir comme sélectionneur de la Belgique face à l'Egypte. L'entraîneur français espère réaliser un grand tournoi, qui sera le dernier pour un bon nombre de ses leaders. "Si j'ai choisi la Belgique, c'est parce que la Coupe du monde est le graal. Mais aussi car je connaissais le potentiel de Romelu Lukaku, de Kevin De Bruyne, de Thibaut Courtois, mais aussi de Thomas Meunier. Je veux les faire sortir par la grande porte, a assuré l'ancien coach de l'OM et de l'OL. Eux avaient envie de faire un dernier grand tournoi. Peut-être encore meilleur que ce qu'ils ont fait avant, parce que c'est leur dernière opportunité."

20:06 - Egypte: Salah et Marmoush titulaires Le sélectionneur de l'Egypte Hossam Hassan a effectué quelques tests depuis la dernière CAN au début d'année. Le meilleur buteur de la sélection égyptienne, qui s'appuyait sur un bloc compact disposé en 3-5-2 durant la CAN au Maroc, a testé plusieurs fois un 4-2-3-1 afin d'offrir plus de soutien à ses deux joueurs les plus talentueux devant, Mohamed Salah et Omar Marmoush. Hassan récidive ce soir. Le onze de départ de l'Egypte : Shoubir - Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh - Attia, Lashin - M. Salah, Ashour, Zico - Marmoush. ???? OFFICIEL ! LE XI DE L’ÉGYPTE POUR AFFRONTER LA BELGIQUE ???????? CE SOIR ! ✅#FifaWorldCup pic.twitter.com/9iQ2yv4frb — Onze Masr ???????? (@onzemasr) June 15, 2026

20:00 - Belgique: Lukaku remplaçant Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, la Belgique devra faire sans Romelu Lukaku, en manque de rythme après une saison tronquée avec Naples et qui débute ce match contre l'Egypte sur le banc. C'est Charles De Ketelaere qui occupe la pointe de l'attaque belge, avec De Bruyne, Doku et Trossard derrière lui. Les deux joueurs du Losc Meunier et Ngoy sont eux titulaires en défense. Le onze de départ de la Belgique : Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Tielemans, A. Onana - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere.

19:54 - L'Egypte à la recherche d'une victoire historique L'Egypte cherche durant cette Coupe du monde 2026 à réparer une anomalie : les Pharaons n'ont jamais remporté la moindre rencontre en trois participations à un Mondial (1934, 1990 et 2018). Lors de la Coupe du monde en Russie, ils avaient perdu leurs trois matchs de la phase de groupes face au pays hôte, à l’Uruguay et à l’Arabie saoudite. Mastodonte sur le continent africain, avec sept CAN remportées dans son histoire, l'Egypte a plus de mal en Coupe du monde mais reste sur une bonne performance lors de la dernière CAN, avec une demi-finale perdue contre le Sénégal (1-0).

19:48 - La Belgique a toujours eu du mal contre l'Egypte Historiquement, la Belgique possède un bilan défavorable face à l'Egypte, avec une seule victoire pour trois défaites en quatre rencontres amicales. Les Diables Rouges se méfient donc des Pharaons, qui avaient remporté le dernier affrontement entre les deux nations juste avant la dernière Coupe du monde en 2022 (1-2). Quelques jours après, la Belgique n'avait pas réussi à passer la phase de poules au Qatar, terminant troisième de sa poule derrière le Maroc et la Croatie.

19:42 - Belgique - Egypte, un choc important Pour son premier match dans la Coupe du monde 2026, la Belgique n'aura pas le droit à l'erreur face à l'adversaire a priori le plus fort qu'elle croisera dans ce groupe G, qui comprend également la Nouvelle-Zélande et l'Iran. Une victoire pourrait déjà permettre à l'une des deux équipes de faire un grand pas vers la qualification, ce lundi soir à Seattle. Les Belges veulent éviter de rééditer le scénario de l'Euro 2024, où la défaite inaugurale face à la Slovaquie (0-1) avait mis la pression, jusqu'à l'élimination face à la France en huitièmes de finale (0-1).

19:36 - Heure, chaîne, comment voir Belgique - Egypte en direct Ce match entre la Belgique et l'Egypte, comptant pour la phase de poules de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Diables Rouges et les Pharaons à partir de 21h ce lundi 15 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.