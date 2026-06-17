Kylian Mbappé : pourquoi le joueur a fait la flute après son but lors de France - Sénégal ? Une promesse et un clin d'oeil à son enfance

Kylian Mbappé a fait une célébration inédite lors de son premier but face au Sénégal à la Coupe du monde.

On connait tous la célébration de Kylian Mbappé, devenue iconique au delà du football. Mais pour le premier match de la Coupe du monde face au Sénégal mardi 16 juin, l'attaquant et capitaine de l'équipe de France a innové en faisant une célébration très étrange, mimant la flute, à cause d'une promesse...

Dans le cadre d'un Carpool Karaoke organisé pour FOX Sports avec le présentateur James Corden, l'attaquant du Real Madrid a promis d'imiter un joueur de flûte traversière en cas de but après avoir essayé de jouer avec et en dévoilant une anecdote sur son enfance... "Mes parents voulaient que j'explore plein de domaines pour m'ouvrir l'esprit", a expliqué Mbappé, révélant avoir joué de la flûte traversière au conservatoire pendant un ou deux ans. James Corden lui a alors tendu une vraie flûte pour tester sa mémoire, ce qui a rapidement tourné à la séquence comique. "Ça fait longtemps... J'ai tout perdu", s'est amusé le joueur.

En marquant deux buts lors de ce match de Coupe du monde, Kylian Mbappé en a également profité pour battre le record d'Olivier Giroud en équipe de France avec 58 réalisations.