Kylian Mbappé : pourquoi le joueur fait la flute après un but ? Une promesse avec un clin d'oeil à son enfance

Si Kylian Mbappé est buteur face au Sénégal, la célébration devrait être étrange.

On connait tous la célébration de Kylian Mbappé, devenue iconique au delà du football. Mais pour le premier match de la Coupe du monde face au Sénégal mardi 16 juin, l'attaquant et capitaine de l'équipe de France va innover en faisant une célébration très étrange à cause d'une promesse...

Dans le cadre d'un Carpool Karaoke organisé pour FOX Sports avec le présentateur James Corden, l'attaquant du Real Madrid a promis d'imiter un joueur de flûte traversière en cas de but après avoir essayé de jouer avec et en dévoilant une anecdote sur son enfance... "Mes parents voulaient que j'explore plein de domaines pour m'ouvrir l'esprit", a expliqué Mbappé, révélant avoir joué de la flûte traversière au conservatoire pendant un ou deux ans. James Corden lui a alors tendu une vraie flûte pour tester sa mémoire, ce qui a rapidement tourné à la séquence comique. "Ça fait longtemps... J'ai tout perdu", s'est amusé le joueur.

Au passage, si Kylian Mbappé marque face au Sénégal, l'enjeu sera double puisqu'il égalerait au passage le record d'Olivier Giroud en devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France...