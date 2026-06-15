Cap-Vert : comment le pays s'est qualifié à la Coupe du monde 2026 ?

Le petit pays va disputer la Coupe du monde pour la première fois.

Le Cap-Vert lance sa Coupe du monde 2026 à l'occasion d'un match très important face à l'Espagne qui lance sa compétition en position de favori... Le pays a réalisé un exploit historique il y a quelques semaines en se qualifiant pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les "Requins Bleus", dirigés par le sélectionneur Pedro Brito, ont terminé en tête du groupe D des éliminatoires africaines.

La campagne cap-verdienne a été tout simplement remarquable pendant plusieurs mois. En dix rencontres, le Cap-Vert a enregistré sept victoires, deux matches nuls et une seule petite défaite. Cette unique contre-performance est intervenue face au Cameroun (4-1). Ils ont d'ailleurs pris leur revanche en septembre 2025 en s'imposant 1-0 contre les Lions Indomptables.

Le billet pour le Mondial a été officiellement validé le 13 octobre 2025 à Praia grâce à une victoire nette 3-0 contre Eswatini. Le Cap-Vert a profité du nouveau format de la Coupe du monde à 48 équipes, qui offre davantage de places au continent africain, même si avec une telle performance, ils auraient été tout de même qualifiés...