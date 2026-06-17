Argentine - Algérie : Messi éternel, un triplé pour commencer, le résumé

Pour sa 200e apparition avec l'Argentine, le capitaine de l'Albiceleste a livré un véritable récital, ponctué d'un triplé somptueux face à l'Algérie (3-0) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Une démonstration de classe mondiale face à des Fennecs trop timorés.

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07:15 - Les prochains matches du groupe Alors que la Jordanie défie actuellement l'Autriche à Santa Clara pour ce deuxième match du Groupe J, ci dessous le calendrier des deux prochaines journées : 2e journée

Argentine vs Autriche 22 juin 2026 – 19h00 (heure locale) AT&T Stadium – Arlington (États-Unis)

Jordanie vs Algérie 22 juin 2026 – 23h00 Levi’s Stadium – Santa Clara (États-Unis)

3e journée

Algérie vs Autriche 27 juin 2026 – 23h00 Arrowhead Stadium – Kansas City (États-Unis)

Jordanie vs Argentine 27 juin 2026 – 23h00 AT&T Stadium – Arlington (États-Unis)

07:00 - Les mots de Mahrez Riyad Mahrez a laissé son avis au micro de Bein Sports 1 au terme de cette rencontre face à l'Argentine "C'est un match assez difficile contre les champions du monde. On a été solides pendant un bon moment, mais voilà ils ont Messi. Il y avait une magnifique ambiance. On sait que les supporteurs sont toujours derrière nous. Mais on va essayer de rebondir lors les deux prochains matches"

06:45 - Scaloni n'a plus de mots Le sélectionneur argentin a livré son analyse de la rencontre : « Je n'ai pas de mots pour décrire ce que Messi a réalisé. Plus que le résultat, il faut savourer ce qu'il transmet au monde entier. » Interrogé sur le fait que l'Argentine avait, pour une fois, réussi son entrée en Coupe du monde, Lionel Scaloni a relativisé : « Ce ne sont que des statistiques. Nous devons nous concentrer sur chaque match, l'un après l'autre. »

06:30 - L'analyse de Aïssa Mandi Aissa Mandi, capitaine cette nuit de la sélection algérienne a laissé son avis sur la rencontre au mirco de Bein Sports "C'est un peu dur à analyser à chaud. La différence c'est qu'ils ont un joueur exceptionnel. On a essayé de faire le maximum, c'est un peu sévère. On a pas été assez tranchants offensivement. Le moral n'est pas bon ce soir mais on va rebondir, ce n'est que le premier match. L'Argentine a été supérieure à nous, mais on a une équipe qui a du caractère et je pense qu'on va rebondir " ???? #FIFAWorldCup

????????????️ Mandi : "Messi, le meilleur joueur de tous les temps"#beINFWC2026 pic.twitter.com/VeMtaXkyY6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2026

06:15 - Messi rejoint Kolse Avec son triplé face à l'Algérie, Lionel Messi a rejoint Miroslav Klose en tête du classement de meilleur buteur de la Coupe du monde avec 16 buts. Kylian Mbappé est quatrième avec 14 buts après son doublé face au Sénégal Ci dessous le top 10 des meilleurs buteurs en Coupe du Monde

1. Miroslav Klose (Allemagne) — 16 buts

1. Lionel Messi (Argentine) — 16 buts (+3 buts)

3. Ronaldo (Brésil) — 15 buts

4. Kylian Mbappé (France) — 14 buts (+2 buts)

5. Gerd Müller (Allemagne de l’Ouest) — 14 buts

6. Just Fontaine (France) — 13 buts

7. Pelé (Brésil) — 12 buts

8. Sándor Kocsis (Hongrie) — 11 buts

9. Jürgen Klinsmann (Allemagne) — 11 buts

10. Gabriel Batistuta (Argentine) — 10 buts

05:38 - Le résumé, Messi l'éternel On manque désormais de superlatifs pour décrire le talent et le génie de Lionel Messi. Ceux qui doutaient encore de sa capacité à illuminer une rencontre de Coupe du monde à 39 ans sont repartis totalement médusés. Pour sa 200e sélection avec l’Albiceleste et sa sixième participation à un Mondial, la « Pulga » a livré une prestation magistrale face à l’Algérie (3-0), ponctuée d’un somptueux triplé. Une première inspiration divine sur une frappe enroulée imparable (17e, 1-0), puis un but de renard des surfaces, opportuniste à la suite d’un ballon repoussé par Maignan sur une tentative de McAllister (60e, 2-0), avant de clore le spectacle et d’allonger le calvaire algérien d’une frappe rasante chirurgicale venue mourir dans le petit filet (76e, 3-0). Il n’y avait qu’un seul homme capable d’illuminer la pelouse de Kansas City à ce point, et on peut se demander si le huituple Ballon d’Or n’a pas signé l’une de ses plus grandes performances en Coupe du monde, vingt ans après ses débuts dans la compétition. Certes, il convient de nuancer, nous ne sommes qu’au premier tour et l’Algérie s’est montrée bien trop timorée face à une Albiceleste parfaitement en place. Les hommes de Vladimir Petkovic, qui avaient choisi de débuter la rencontre sans Riyad Mahrez, n’ont quasiment rien montré en 90 minutes, terminant la partie sans le moindre tir cadré. L’affiche tant attendue a donc rapidement tourné à la démonstration à sens unique. Mais les supporters algériens auront malgré tout assisté, en témoins impuissants mais privilégiés, à un nouveau chef-d’œuvre de Messi sur la planète football, alors que le maestro argentin semble évoluer dans les derniers éclats de sa carrière. Avec ce triplé, l’ancien joueur du FC Barcelone rejoint Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde (16 buts), et nul doute qu’il pourrait encore faire évoluer ce record dans les prochains jours. Pour l’Algérie, il faudra rapidement réagir face à la Jordanie. Rien n’est encore dramatique, mais le principal danger serait de perdre ses intentions et d’abandonner son jeu, comme cela a trop souvent été le cas face à l’Argentine.

05:06 - Des Verts méconnaissables L'équipe de Vladimir Petkovic est complètement passée à côté de son match face à l'Argentine. Incapables de cadrer le moindre tir en 90 minutes, les Fennecs n'ont jamais réussi à se libérer face à une Albiceleste parfaitement organisée. Le choix de laisser Riyad Mahrez sur le banc au coup d'envoi s'est finalement révélé être un pari perdant pour le sélectionneur algérien.

05:00 - MESSI LEGENDAIRE (3-0) Coup de sifflet final ! L'Argentine a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en dominant largement l'Algérie (3-0). Portée par un Lionel Messi exceptionnel, l'Albiceleste n'a laissé aucune chance aux Fennecs. Auteur d'un triplé somptueux, le septuple Ballon d'Or a une nouvelle fois prouvé que le temps semble n'avoir aucune emprise sur son génie.

04:57 - Le troisième but de la Pulga (vidéo) Entrée magistrale de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde 2026. Revivez son troisième but face à l'Algérie [????️VIDEO] ???? #FIFAWorldCup

????????????????LIONEL MESSI s'offre un TRIPLÉ contre l'ALGÉRIE et entre dans l'HISTOIRE !!!

???? Avec ce but, l'Argentin marque son 16eme but en CDM et égale de record de Miroslav Klose#beINFWC2026 https://t.co/lgxDJtE9wn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2026

04:56 - Le deuxième but de Messi (vidéo) Revivez le deuxième but marqué par Messi [????️VIDEO] ???? #FIFAWorldCup

????????????????Le DOUBLÉ pour LIONEL MESSI !!!

???? La PULGA double la mise pour l'Argentine après une erreur de Zidane !#beINFWC2026 https://t.co/PKkMVItETc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2026

04:54 - 90+1' - Six minutes du temps additionnel Il y aura six minutes du temps additionnel dans cette seconde période entre l'Algérie et l'Argentine, match de groupe J de la Coupe du Monde 2026

04:51 - 88' - Bonne entrée de Mahrez Riyad Mahrez est très remuant depuis son entrée et apporte un peu plus de mouvements sur le côté droit de l'attaque algérienne

04:49 - 86' - Coup franc dans le mur Sur un coup franc bien placé à vingt-cinq mètres des buts, Riyad Mahrez voit sa frappe heurter le mur argentin

04:45 - 82' - Maza laisse sa place Le milieu de terrain Algérien est remplacé par Boulbina

04:43 - Sortie sous les applaudissements Lionel Messi sort sous l'ovation des nombreux spectateurs argentins, il laisse sa place à Otamendi

04:40 - MESSI 3 ALGERIE 0 Et de trois pour l'Argentine, c'est encore Lionel Messi qui est à la finition. Une frappe limpide de l'intérieur de pied sur une passe de Nico Gonzalez. Frappe soudaine qui surprend encore une fois Luca Zidane. 3-0 pour l'Argentine

04:37 - 74' - Messi réclame un penalty Poussette d'Aït Nouri sur Messi dans la surface algérienne. C'est léger et l'arbitre demande à ce que le jeu continue

04:32 - 69' - Aouar tente sa chance Très belle frappe fuyante de Houssem Aouar, sa tentative frôle le poteau droit d'Emiliano Martinez

04:29 - 66' - Zidane sauve les Verts Enfin un duel gagné de Zidane face à Messi. Très belle parade du portier algérien du poing face à la Pulga alors que l'argentinse présentait seul face à lui