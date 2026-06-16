Argentine - Algérie : un forfait acté, Mahrez en ballottage, heure et chaîne TV

17:01 - L'absence de Mahrez qui interroge

L'attente est terminée. Douze ans après son dernier match en Coupe du monde, l'Algérie fait son retour sur la scène mondiale. Les Fennecs débutent leur aventure par un choc de très haut niveau face à l'Argentine, championne du monde en titre, lors de la première journée du groupe J. Mais une surprise de taille pourrait marquer le coup d'envoi, Riyad Mahrez pourrait débuter la rencontre sur le banc.

Confronté à la montée en puissance d'Anis Hadj Moussa, le capitaine algérien paierait une concurrence devenue de plus en plus forte sur son aile. Vladimir Petkovic, qui hésitait depuis plusieurs rassemblements à bousculer sa hiérarchie, aurait finalement pris sa décision.

Un indice n'a pas échappé aux observateurs, annoncé en conférence de presse d'avant-match aux côtés du sélectionneur, Mahrez ne s'est finalement pas présenté. Un fait inédit depuis plus de dix ans, qui ressemble fortement à un message sur le onze appelé à défier l'Albiceleste.