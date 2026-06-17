DIRECT. Argentine - Algérie : Messi déjà au top, les Verts discrets, suivez le match de la Coupe du Monde 2026
Un éclair de génie signé Lionel Messi a permis à l'Argentine de faire la différence face à une solide équipe d'Algérie (1-0) au terme d'une première période longtemps verrouillée, dans ce premier match du groupe J de la Coupe du monde 2026. Tout reste à jouer après la pause.
04:14 - 51' - Frappe au dessus de Messi
Libre de tout marquage à l'entrée de la surface des Verts, Messi tente sa chance mais ça passe largement au dessus des buts adverses
04:13 - 50' - Meilleur pressing des Verts
Les Algériens ont de meilleures intentions en cette seconde période avec un pressing plus organisé et plus constant
04:10 - 47' - Un changement argentin
Montiel est sorti du côté de l'Albiceleste, il est remplacé par Molina
03:59 - La semelle de Messi sur Mandi (vidéo)
Une grosse semelle de Messi sur le mollet de Mandi, qui aurait peut-être mérité un carton
Messi marche sur le mollet de Mandi mais vu que c'est Messi et l'Argentine, aucune sanction à son encontre pic.twitter.com/ab3SwXsIbi— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 17, 2026
03:53 - Mi-temps à Kansas
Grâce à un but de Lionel Messi, l'Argentine mène à la pause face à l'Algérie (1-0) dans une rencontre assez fermée où les deux équipes ne prennent pas trop de risques. Tout reste possible dans le second acte
03:51 - 45+4' - Hadj Moussa tente sa chance
Anis Hadj Moussa, assez discret en première période paarvient à déclencher une frappe sur le côté droit. C'est ralenti par la défense adverse avant que Emiliano Martinez ne capte le cuir sans soucis
03:48 - 45+1' - Quatre minutes du temps additionnel
Il y a quatre minutes du temps supplémentaire dans cette première période de match Argentine - Algérie comptant pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026
03:46 - 44 - Frappe au dessus de Chaibi
Fares Chaibi est l'un des seuls algériens à vouloir décanter le situation du côté des Algériens. Il multiplie les tentatives de frappes à l'image de sa frappe au dessus de vingt cinq mètres
03:43 - 40' - Frappe de Chaibi
Première grosse alerte sur les buts d'Emiliano Martinez aavec un tir dans un angle fermé de Chaibi. Le portier argentin repousse en corner
03:40 - 37' - Coup franc au dessus de Messi
Lionel Messi tente un coup franc direct mais ça passe largement au dessus des buts de Luca Zidane
03:36 - 34' - Rythme très bas
Une première demi-heure assez pauvre en occasion dans ce premier match de Groupe J de la Coupe du Monde 2026. Hormis le joli but de Messi, les deux équipes ont du mal à se créer de réelles occasions franches
03:33 - 30' - Beaucoup de déchets
Entrée en lice difficile de l'Algérie dans cette Coupe du Monde 2026, beaucoup d'approximations dans les passes des Algériens, ce qui engendre des pertes de balle
03:30 - Le but de Messi (vidéo)
Revivez le très joli but marqué par Lionel Messi
???????? MESSI OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA! WHAT A FANTASTIC GOAL! ????????— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 17, 2026
Argentina 1-0 Algeria.pic.twitter.com/aVA5yg4x6X
03:28 - 24' - Pause fraîcheur
Petite pause de 3 minutes pour les deux équipes. Petkovic aura l'occasion d'ajuster tactiquement son équipe après cette ouverture de score
03:25 - 22' - Les Verts plus discrets
Depuis le but argentin, l'équipe algérienne est un peu sonnée et tente de renforcer ses deux blocs défensifs en laissant le ballon à l'adversaire
03:20 - 17' - BUUUUUT DE MESSI
Quel Golazo de Lionel Messi ! Frappe enroulée en pleine lucarne après une passe entre les lignes de De Paul. Zidane est trop court. 1-0 pour l'Argentine
03:18 - 16' - Messi bien muselé
En ce premier quart d'heure de cette Argentine - Algérie du premier tour de la Coupe du Monde 2026, Messi est parfaitement muselé par les Verts, même si l'ancien joueur de Barcelone descend bas pour venir chercher les ballons
03:16 - 13' - Boudaoui vrai métronome
Tous les ballons passent par Hichem Boudaoui du côté des Verts, le milieu de terrain de l'OGC Nice régule parfaitement le jeu algérien
03:12 - 8' - Encore un but annulé
C'est autour des Algériens de voir leur but refusé, c'est Fares Chaibi qui est signalé hors jeu