DIRECT. Argentine - Algérie : Messi déjà au top, les Verts discrets, suivez le match de la Coupe du Monde 2026

Un éclair de génie signé Lionel Messi a permis à l'Argentine de faire la différence face à une solide équipe d'Algérie (1-0) au terme d'une première période longtemps verrouillée, dans ce premier match du groupe J de la Coupe du monde 2026. Tout reste à jouer après la pause.

En direct

04:14 - 51' - Frappe au dessus de Messi Libre de tout marquage à l'entrée de la surface des Verts, Messi tente sa chance mais ça passe largement au dessus des buts adverses

04:13 - 50' - Meilleur pressing des Verts Les Algériens ont de meilleures intentions en cette seconde période avec un pressing plus organisé et plus constant

04:10 - 47' - Un changement argentin Montiel est sorti du côté de l'Albiceleste, il est remplacé par Molina

04:09 - Début de seconde période ! C'est reparti à Kansas entre l'Argentine et l'Algérie

03:59 - La semelle de Messi sur Mandi (vidéo) Une grosse semelle de Messi sur le mollet de Mandi, qui aurait peut-être mérité un carton Messi marche sur le mollet de Mandi mais vu que c'est Messi et l'Argentine, aucune sanction à son encontre pic.twitter.com/ab3SwXsIbi — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 17, 2026

03:53 - Mi-temps à Kansas Grâce à un but de Lionel Messi, l'Argentine mène à la pause face à l'Algérie (1-0) dans une rencontre assez fermée où les deux équipes ne prennent pas trop de risques. Tout reste possible dans le second acte

03:51 - 45+4' - Hadj Moussa tente sa chance Anis Hadj Moussa, assez discret en première période paarvient à déclencher une frappe sur le côté droit. C'est ralenti par la défense adverse avant que Emiliano Martinez ne capte le cuir sans soucis

03:48 - 45+1' - Quatre minutes du temps additionnel Il y a quatre minutes du temps supplémentaire dans cette première période de match Argentine - Algérie comptant pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026

03:46 - 44 - Frappe au dessus de Chaibi Fares Chaibi est l'un des seuls algériens à vouloir décanter le situation du côté des Algériens. Il multiplie les tentatives de frappes à l'image de sa frappe au dessus de vingt cinq mètres

03:43 - 40' - Frappe de Chaibi Première grosse alerte sur les buts d'Emiliano Martinez aavec un tir dans un angle fermé de Chaibi. Le portier argentin repousse en corner

03:40 - 37' - Coup franc au dessus de Messi Lionel Messi tente un coup franc direct mais ça passe largement au dessus des buts de Luca Zidane

03:36 - 34' - Rythme très bas Une première demi-heure assez pauvre en occasion dans ce premier match de Groupe J de la Coupe du Monde 2026. Hormis le joli but de Messi, les deux équipes ont du mal à se créer de réelles occasions franches

03:33 - 30' - Beaucoup de déchets Entrée en lice difficile de l'Algérie dans cette Coupe du Monde 2026, beaucoup d'approximations dans les passes des Algériens, ce qui engendre des pertes de balle

03:30 - Le but de Messi (vidéo) Revivez le très joli but marqué par Lionel Messi ???????? MESSI OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA! WHAT A FANTASTIC GOAL! ????????



Argentina 1-0 Algeria.pic.twitter.com/aVA5yg4x6X — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 17, 2026

03:28 - 24' - Pause fraîcheur Petite pause de 3 minutes pour les deux équipes. Petkovic aura l'occasion d'ajuster tactiquement son équipe après cette ouverture de score

03:25 - 22' - Les Verts plus discrets Depuis le but argentin, l'équipe algérienne est un peu sonnée et tente de renforcer ses deux blocs défensifs en laissant le ballon à l'adversaire

03:20 - 17' - BUUUUUT DE MESSI Quel Golazo de Lionel Messi ! Frappe enroulée en pleine lucarne après une passe entre les lignes de De Paul. Zidane est trop court. 1-0 pour l'Argentine

03:18 - 16' - Messi bien muselé En ce premier quart d'heure de cette Argentine - Algérie du premier tour de la Coupe du Monde 2026, Messi est parfaitement muselé par les Verts, même si l'ancien joueur de Barcelone descend bas pour venir chercher les ballons

03:16 - 13' - Boudaoui vrai métronome Tous les ballons passent par Hichem Boudaoui du côté des Verts, le milieu de terrain de l'OGC Nice régule parfaitement le jeu algérien