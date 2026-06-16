Buteurs à la Coupe du monde : le classement complet, Mbappé vers le record

Le Français pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde en 2026.

Sur le plan offensif, Kylian Mbappé est à portée de plusieurs records historiques lors de cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canade. Avec 12 buts en 14 matchs, il n'est seulement qu'à quatre réalisations du record absolu de l'Allemand Miroslav Klose, qui est à 16 buts. Pour rappel, il était le meilleur buteur de l'édition 2022... Le Français, interrogé sur le sujet par le Parisien, évoque ce record que tout le monde évoque en interne.