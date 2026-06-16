Buteurs à la Coupe du monde : le classement complet, Mbappé vers le record
Le Français pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde en 2026.
Sur le plan offensif, Kylian Mbappé est à portée de plusieurs records historiques lors de cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canade. Avec 12 buts en 14 matchs, il n'est seulement qu'à quatre réalisations du record absolu de l'Allemand Miroslav Klose, qui est à 16 buts. Pour rappel, il était le meilleur buteur de l'édition 2022... Le Français, interrogé sur le sujet par le Parisien, évoque ce record que tout le monde évoque en interne.
"Le record de Klose, tout le monde m'en parle, Guy Stéphan le premier (rires). Mais c'est la première fois dans ma vie qu'un record me paraît irréel. En fait, ça me paraît inconcevable de me dire, qu'à 27 ans et après deux participations, je me trouve en position de mettre le plus de buts dans l'histoire des Coupes du monde, une compétition auxquelles toutes les grandes gloires ont participé. Mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas d'émotion plus forte que de gagner une Coupe du monde, donc ma priorité, c'est vraiment de ramener la troisième étoile, de revenir sur les Champs-Élysées avec la coupe et de faire passer un été inoubliable à tout le monde. Après, bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde, tu restes dans l'histoire à jamais.
Le classement des buteurs de la Coupe du monde
La compétition est dominé par Miroslav Klose, auteur de 16 buts en 24 matches sur quatre éditions, entre 2002 et 2014. L'Allemand est suivi par le Brésilien Ronaldo, 15 buts en 19 matches en autant d'éditions entre 1994 et 2006, et par son compatriote Gerd Müller, 14 buts en 13 matches sur les éditions 1970 et 1974.
- Miroslav Klose (Allemagne) : 16 buts
- Ronaldo (Brésil) : 15 buts
- Gerd Müller : 14 buts
- Just Fontaine : 13 buts
- Lionel Messi : 13 buts
- Kylian Mbappé : 12 buts
- Pelé : 12 buts
- Jürgen Klinsmann : 11 buts
- Sándor Kocsis : 11 buts
- Gabriel Batistuta : 10 buts