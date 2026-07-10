Buteurs à la Coupe du monde : Mbappé ne lâche pas Messi ! Le classement complet

Devenu officiellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, Lionel Messi voit toutefois Kylian Mbappé le titiller et le rejoindre au classement des buteurs de la Coupe du monde 2026.

Lionel Messi est officiellement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde 2026 et compte 8 buts au compteur depuis le début de Mondial. Après son triplé face à l'Algérie, Léo Messi a marqué un doublé lors de la seconde journée qui l'a propulsé en tête avec 18 buts, 2 longueurs devant Klose... Et ce n'est pas terminé ! Encore buteur face au Cap-Vert en 16e de finale, puis en 8e de finale face à l'Egypte, l'Argentin a depuis encore porté son total plus haut avec 21 buts, tout Mondial confondu et à 8 buts depuis le début de cette Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé le suit. Si le Français avait inscrit un doublé face à la Suède pour porter son total également à 6 buts depuis le début de la compétition, il a inscrit sur penalty le seul but du 8e de finale tendu face au Paraguay avant de récidiver en ouvrant le score face au Maroc (2-0) en quart de finale. A noter qu'Ousmane Dembélé a également inscrit son 5e but dans ce Mondial et talonne l'Anglais Harry Kane au classement.

Le classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 :

Lionel Messi (Argentine) : 8 buts

Kylian Mbappé (France) : 8 buts

Erling Haaland (Norvège) : 7 buts

Harry Kane (Angleterre) : 6 buts

Ousmane Dembélé (France) : 5 buts

Des records pour Kylian Mbappé au classement des buteurs de la Coupe du monde ?

Mbappé est à portée de plusieurs records historiques lors de cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Avec 12 buts en 14 matchs avant le Mondial 2026, il n'était seulement qu'à quatre réalisations du record absolu de l'Allemand Miroslav Klose avant les performances de Messi. "Le record de Klose, tout le monde m'en parle, Guy Stéphan le premier (rires). Mais c'est la première fois dans ma vie qu'un record me paraît irréel. En fait, ça me paraît inconcevable de me dire, qu'à 27 ans et après deux participations, je me trouve en position de mettre le plus de buts dans l'histoire des Coupes du monde, une compétition auxquelles toutes les grandes gloires ont participé. Mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas d'émotion plus forte que de gagner une Coupe du monde, donc ma priorité, c'est vraiment de ramener la troisième étoile, de revenir sur les Champs-Élysées avec la coupe et de faire passer un été inoubliable à tout le monde. Après, bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde, tu restes dans l'histoire à jamais."

Dans l'histoire, Kylian Mbappé l'est déjà un peu en devenant le meilleur buteur de la Coupe du monde sur les matchs à élimination directe. Son total est porté à 12 buts lors de ces matchs couperet qui ont fait la légende de la compétition. Les Brésiliens Leonidas et Ronaldo n'en comptaient que 8.