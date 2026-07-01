Buteurs à la Coupe du monde : Messi en tête, Mbappé le talonne, le classement complet

Lionel Messi est officiellement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde 2026 lundi 22 juin.

C'est fait ! Lionel Messi est officiellement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde 2026 avec déjà 6 buts au compteur depuis le début de Mondial. Après son triplé face à l'Algérie, Léo Messi a marqué un doublé lors de la seconde journée qui l'a propulsé en tête avec 18 buts, 2 longueurs devant Klose... Et ce n'est pas terminé !

Kylian Mbappé est également à portée de plusieurs records historiques lors de cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Avec 12 buts en 14 matchs avant le Mondial 2026, il n'était seulement qu'à quatre réalisations du record absolu de l'Allemand Miroslav Klose avant les performances de Messi. "Le record de Klose, tout le monde m'en parle, Guy Stéphan le premier (rires). Mais c'est la première fois dans ma vie qu'un record me paraît irréel. En fait, ça me paraît inconcevable de me dire, qu'à 27 ans et après deux participations, je me trouve en position de mettre le plus de buts dans l'histoire des Coupes du monde, une compétition auxquelles toutes les grandes gloires ont participé. Mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas d'émotion plus forte que de gagner une Coupe du monde, donc ma priorité, c'est vraiment de ramener la troisième étoile, de revenir sur les Champs-Élysées avec la coupe et de faire passer un été inoubliable à tout le monde. Après, bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde, tu restes dans l'histoire à jamais."