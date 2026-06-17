DIRECT. Irak - Norvège : le cyborg Haaland frappe déjà mais l'Irak a du répondant, suivez le match de la Coupe du monde 2026

Pour le groupe I de la Coupe du monde 2026, la Norvège a pris un bon départ face à l'Irak, grâce à son buteur star Erling Haaland.

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01:09 - Bayesh enfermé par Berge (47') Sur un ballon qui traînait devant la surface norvégienne, Bayesh s'arrache. Emmené proche du poteau de corner par Berge, l'Irakien perd la possession du ballon.

01:08 - Reprise ! C'est reparti pour la seconde période d'Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026 !

01:02 - La possession de balle A la pause de Irak - Norvège, dans le groupe I de la Coupe du monde 2026, les Norvégiens présentent une possession de balle à leur avantage (60%).

00:53 - C'est la pause ! (1-2) Au terme d'une première période très animée, la Norvège vire en tête à la pause grâce à un doublé d'Haaland. En face, l'Irak s'est fait punir sur une erreur d'inattention avant de dominer la fin du premier acte de cet Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026.

00:51 - L'occasion dingue manquée par l'Irak ! (45+6') En contre, Al Hamadi est tout proche de signer l'égalisation. En profondeur, il se présente seul face à Nyland et voit sa frappe à ras de terre être déviée de peu. Son ballon vient mourir juste à côté du poteau !

00:48 - L'Irak termine bien ! (45+3') En cette toute fin de première période, l'Irak pousse fort ! Sur un centre, Bayesh voit sa reprise à bout portant être contrée alors que son geste semblait prendre le chemin des filets. Quelle énorme occasion pour ces Irakiens qui donnent tout offensivement !

00:46 - Temps additionnel (45+1') L'arbitre assistant indique 5 minutes de temps additionnel dans cette première période de Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026.

00:44 - La Norvège reprend déjà l'avantage ! (1-2) Quelques instants à peine après l'égalisation irakienne, la Norvège repasse déjà devant ! Sur un ballon mou en retrait de Thaseen, Hassan voit son dégagement in extremis être contré à bout portant par Haaland qui signe un doublé !

00:40 - Un but d'école et l'Irak recolle ! (1-1) L'Irak recolle au score dans ce match de la Coupe du monde 2026 ! A gauche, Jasim percute puis sert Al Ammari totalement seul en profondeur. L'Irakien a tout le loisir d'ajuster un centre pour Hussein qui claque un coup de casque surpuissant !

00:37 - Frappe trop écrasée d'Odegaard (38') Après une perte de balle évitable des Irakiens, Haaland sert Odegaard qui place une frappe trop croisée. Sortie de but dans cet Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026.

00:36 - Nouvelle passe norvégienne manquée (36') Depuis sa moitié de terrain, Ajer opte pour un long ballon pour Sorloth en profondeur. Ballon qui file en sortie de but.

00:35 - Sorloth manque sa passe (35') Le long de la ligne de touche à droite, Sorloth cherche Odegaard entre les lignes. Son geste manque de puissance. Ballon récupéré pour l'Irak.

00:33 - Corner pour la Norvège (33') La Norvège profite d'un corner pour glisser un centre enroulé. Au premier poteau, Hassan est attentif et boxe de la main droite.

00:30 - Haaland ouvre le score ! (0-1) Premier match en Coupe du monde et déjà un but pour Haaland ! Côté gauche, Nusa fixe puis décale Odegaard en dédoublement. Le milieu glisse un centre à ras de terre au second poteau pour Haaland qui termine efficacement. 1-0 pour la Norvège !

00:29 - Zaid manque complètement sa frappe (29') Sur ce coup franc très lointain, l'Irak se montre dangereux. Zaid manque cependant complètement sa frappe.

00:25 - Pause hydratation (25') Place à la pause hydratation. Reprise de ce Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026 dans quelques instants.

00:24 - Sorloth manque sa tête (24') Sur ce premier coup franc de Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026, Ryerson dépose son ballon au niveau du point de penalty sur Sorloth qui ne parvient pas à armer sa tête. Hassan se saisit du ballon devant sa ligne.

00:22 - Haaland visé (22') Avec ce long ballon, Haaland est recherché dans la profondeur. L'attaquant est trop court, Hassan peut se saisir du cuir le premier.

00:20 - Nusa apporte le danger (20') Sur son côté gauche, Nusa se montre dangereux pour la première fois depuis le début de cet Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026. L'ailier porte le ballon dans la surface avant de tenter un extérieur du pied en guise de centre. C'est couvert par l'arrière-garde irakienne.

00:18 - Doski gagne encore son duel (18') Face à Ryerson qui n'hésite pas à se proposer haut, Doski est pour l'instant irréprochable en défense. Il remporte une nouvelle fois son duel et gratte la touche en prime.

00:16 - L'Irak gagne des ballons (16') En ce début de Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026, les Irakiens n'hésitent pas à jouer, quitte à laisser des espaces derrière. Nouveau ballon gagné dans l'entrejeu.

00:13 - La reprise d'Hamadi ! (13') La première occasion pour les Irakiens dans cet Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026 ! Al Hamadi profite d'un ballon qui traîne dans la surface norvégienne pour déclencher une reprise puissante du droit. En déséquilibre, l'Irakien voit sa frappe passer largement au-dessus de la cage de Nyland.

00:12 - Doski physique (12') Aursnes à la baguette, la Norvège trouve rapidement l'aile droite de Ryerson. Doski coup rapidement la course de son vis à vis qui reste au sol après le contact entre les deux joueurs.

00:10 - Jasim s'emmêle les pinceaux (10') Proche du poteau de corner norvégien, Jasim tente un dribble dos au but mais s'emmêle les pinceaux. Il concède une sortie de but.