Irak - Norvège : Haaland et la Norvège veulent exploser un record de 1998, heure et chaîne TV
Pour le groupe I de la Coupe du monde 2026, la Norvège d'Haaland entre en lice face à l'Irak. Les Scandinaves visent un record qui commence franchement à dater.
14:00 - Bonjour à toutes et à tous !
Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match Irak - Norvège pour le groupe I de la Coupe du monde 2026. Coup d'envoi de la rencontre ce mercredi 17 juin à 00h !
Irak - Norvège a été programmé ce mercredi 17 juin à 00h au Gillette Stadium de Foxborough. M6 et Bein Sports 1 diffuseront cette rencontre du groupe I de la Coupe du monde 2026.