Szymon Marciniak : qui est l'arbitre polonais du choc Argentine - Algérie à la Coupe du monde ?

L'arbitre polonais Szymon Marciniak, élu meilleur arbitre mondial en 2022 et 2023, officiera lors du premier match de l'Algérie en Coupe du monde face à l'Argentine

Il n'est pas un inconnu et possède une solide expérience. L'arbitre polonais Szymon Marciniak a été désigné pour le premier match de l'Algérie en Coupe du monde face à l'Argentine. Et cette décision de la FIFA n'est pas vraiment au goût des supporters des Fennecs de l'Algérie. Szymon Marciniak est célèbre en Algérie pour avoir dirigé la demi-finale de la Coupe arabe 2021 entre l'Algérie et le Qatar. Surnommé "Monsieur 18 minutes" à l'issue de la rencontre, il avait poussé dans ses retranchements les Fennecs à cause d'un interminable temps additionnel, lors duquel ils avaient vu le Qatar égaliser avant de finalement reprendre les devants.

De leur côté, les médias argentins n'ont pas caché leur joie, évoquant "un visage familier" pour TyC Sports. Il avait arbitré l'Argentine lors de son premier Mondial en 2018 en Russie lors d'un match nul face à l'Islande (1-1) avec à la clé un pénalty accordé, manqué par Lionel Messi. L'arbitre de 45 ans est également bien connu en France pour avoir dirigé l'Albiceleste lors de son sacre au Mondial 2022 en finale face à la France, mais aussi en 8es de finale contre l'Australie.