Equipe de France à la Coupe du monde 2026 : calendrier, résultats et classement du groupe I
Matchs, classement et calendrier... Retrouvez toutes les informations sur l'équipe de France à la Coupe du monde 2026.
L'équipe de France, présente dans cette Coupe du monde 2026 dans le groupe I, vise tout simplement la troisième étoile. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps, la France est considérée comme l'une des grandes favorites de ce Mondial derrière l'Espagne, dernier vainqueur de l'Euro de football. Mais attention, dans cette Coupe du monde inédite sur son format, les matchs à élimination direct commencent dès les seizièmes de finale et la tension sera très vite présente...
Le calendrier des matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
Découvrez l'ensemble des matchs des Bleus à la Coupe du monde 2026 dans la phase de groupes puis la phase finale.
Les résultats de l'équipe de France à la Coupe du monde
Retrouvez tous les résultats de la France à la Coupe du monde 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des matchs.
Le classement du groupe I de la France à la Coupe du monde
Retrouvez en temps réel avec une mise à jour dès la fin des matchs de l'équipe de France, le classement du groupe I. Les deux premiers sont qualifiées pour les 16es ainsi que les 8 meilleurs troisièmes.
21:49 - Fisher nommé arbitre de France - Irak
La Fifa a désigné l’arbitre qui dirigera le deuxième match de l’équipe de France à la Coupe du monde, lundi 22 juin (23 h) à Philadelphie face à l’Irak. Il s’agit du Canadien Drew Fischer.
20:00 - Akliouche joue la carte de la patience malgré son absence face au Sénégal
Remplaçant lors de la victoire des Bleus contre le Sénégal (3-1) mardi, le joueur de 24 ans n'est pas entré en jeu mais affiche une sérénité de façade. "C'est une fierté d'être là, on est des compétiteurs et on se tient prêt pour chaque possibilité, on se doit de la saisir", a-t-il expliqué, soulignant que "tout peut arriver dans une compétition."
18:44 - Dans les coulisses de l'équipe de France, une vie de groupe épanouie
Entre les séances d'entraînement l'après-midi et les matins libres, les joueurs de l'Equipe de France profitent d'un cadre détendu. Gusto raconte notamment une sortie à vélo à Boston avec Désiré Doué et Bradley Barcola : "ça fait du bien pendant une compétition de pouvoir le faire." Il décrit une atmosphère collective très positive : "La vie de groupe est très très bonne. On est jeune, on a tous le même état d'esprit."
17:44 - Gusto et Koundé, une concurrence assumée au sein de l'Equipe de France
La bataille pour le poste de latéral droit est clairement posée entre Malo Gusto et Jules Koundé. "Je sais que Jules commence aujourd'hui mais je suis là pour jouer aussi", a déclaré Gusto, qui affirme se tenir prêt "quoi qu'il arrive." Le joueur reconnaît ne pas avoir échangé avec le sélectionneur sur son temps de jeu, mais reste "concerné".
16:38 - Malo Gusto revient sur une entame manquée face au Sénégal
La victoire 3-1 contre le Sénégal n'a pas masqué une entame de match manquée. Malo Gusto, latéral droit de l'Equipe de France, a reconnu "un temps d'adaptation qui a duré une mi-temps", notamment en raison de la chaleur. Il souligne que "le plus important a été de redresser la barre", grâce notamment aux ajustements opérés à la pause.