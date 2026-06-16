Equipe de France à la Coupe du monde 2026 : matchs, calendrier, résultats et classement du groupe I

Matchs, classement et calendrier... Retrouvez toutes les informations sur l'équipe de France à la Coupe du monde 2026.

L'équipe de France, présente dans cette Coupe du monde 2026 dans le groupe I, vise tout simplement la troisième étoile. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps, la France est considérée comme l'une des grandes favorites de ce Mondial derrière l'Espagne, dernier vainqueur de l'Euro de football. Mais attention, dans cette Coupe du monde inédite sur son format, les matchs à élimination direct commencent dès les seizièmes de finale et la tension sera très vite présente...

Le calendrier des matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde

Découvrez l'ensemble des matchs des Bleus à la Coupe du monde 2026 dans la phase de groupes puis la phase finale.

Les résultats de l'équipe de France à la Coupe du monde

Retrouvez tous les résultats de la France à la Coupe du monde 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des matchs.

Le classement du groupe I de la France à la Coupe du monde

Retrouvez en temps réel avec une mise à jour dès la fin des matchs de l'équipe de France, le classement du groupe I. Les deux premiers sont qualifiées pour les 16es ainsi que les 8 meilleurs troisièmes.

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