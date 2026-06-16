Equipe de France à la Coupe du monde 2026 : matchs, calendrier, résultats et classement du groupe I
Matchs, classement et calendrier... Retrouvez toutes les informations sur l'équipe de France à la Coupe du monde 2026.
L'équipe de France, présente dans cette Coupe du monde 2026 dans le groupe I, vise tout simplement la troisième étoile. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps, la France est considérée comme l'une des grandes favorites de ce Mondial derrière l'Espagne, dernier vainqueur de l'Euro de football. Mais attention, dans cette Coupe du monde inédite sur son format, les matchs à élimination direct commencent dès les seizièmes de finale et la tension sera très vite présente...
Le calendrier des matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
Découvrez l'ensemble des matchs des Bleus à la Coupe du monde 2026 dans la phase de groupes puis la phase finale.
Les résultats de l'équipe de France à la Coupe du monde
Retrouvez tous les résultats de la France à la Coupe du monde 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des matchs.
Le classement du groupe I de la France à la Coupe du monde
Retrouvez en temps réel avec une mise à jour dès la fin des matchs de l'équipe de France, le classement du groupe I. Les deux premiers sont qualifiées pour les 16es ainsi que les 8 meilleurs troisièmes.
20:15 - Un budget moyen de 10 000 euros pour vivre la compétition aux États-Unis
Assister à la Coupe du monde 2026 depuis les États-Unis représente un coût considérable pour les supporters français. Certains fans ont évoqué "un budget de 10 000 euros" pour financer leur déplacement, après de longs mois de préparation pour trouver les options les plus abordables face à des prix jugés exorbitants. Des milliers d'entre eux sont néanmoins présents au MetLife Stadium ce mardi pour le premier match des Bleus.
19:55 - Diallo dément tout conflit avec Mbappé et les joueurs
Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a nié toute crispation avec les joueurs de l'équipe de France au sujet des négociations de primes pour la Coupe du monde 2026. Dans une interview accordée à France Inter, il a déclaré : "C'est complètement faux." Ces démentis interviennent avant même le coup d'envoi du premier match des Bleus.
19:25 - La compo probable des Bleus
Pour ce premier match de Coupe du monde, Didier Deschamps ne devrait pas procéder à des changements dans sa composition. Le onze probable aligné face au Sénégal devrait être : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Olise, Dembélé, Doué - Mbappé.