France - Irak : coup d'envoi retardé à cause de la météo, compo inédite... Heure du match de la Coupe du monde 2026

Le second match de la Coupe du monde 2026, France - Irak, va être déterminant pour la qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde.

L'ESSENTIEL

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12:10 - Qui est Graham Arnold, le sélectionneur de l'Irak ? Nommé le 9 mai 2025 à la tête de la sélection irakienne, Graham Arnold réalise un travail plus que solide à la tête de l'équipe du Proche-Orient. Ancien attaquant, le sélectionneur, né en Australie, refuse de fermer le jeu et ne se contente pas de défendre même face à des équipes plus fortes sur le papier. En 17 matchs à la tête de la sélection, Graham Arnold enregistre une moyenne d1,76 points par match et son fait d'arme majeur est d'avoir réussi à requalifier l'Irak à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

12:01 - 40% de joueurs issus de la diaspora L'Irak n'est pas vraiment une nation de football comme les autres. En effet, la sélection des Lions de la Mésopotamie ont un effectif qui vient, à 40%, de la diaspora avec une forte influence scandinave. La majorité de ces joueurs sont nés ou ont grandi en Scandinavie, où leurs parents avaient fui ou trouvé refuge après la guerre en Irak, à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

11:50 - La "gestion" de Didier Deschamps pour France - Irak En conférence de presse, Didier Deschamps a déjà fait de la prévention en préparant à d'éventuels changements de joueurs dans sa composition d'équipe. "C'est de la gestion, il n'y a pas à enlever à l'un et donner à l'autre. La priorité, c'est de se qualifier, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres objectifs lors de ce match-là. Le onze contre le Sénégal ne peut pas faire tous les matchs. Il y a une vingtaine de joueurs qui peuvent être titulaires, donc je peux être amené à faire des changements", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France avant ce match contre l'Irak.

11:41 - "Deux golgoths devant", la défense française mise à rude épreuve Ce France - Irak sera, à nouveau, un excellent test pour la charnière centrale française qui devra se coltiner deux "golgoths" comme l'a décrit Didier Deschamps. Aymen Hussein, 1m89, et Ali Al-Hamadi, 1m87, ont posé des problèmes à la défense norvégienne lors de la première journée du groupe I de cette Coupe du monde 2026.

11:32 - Vers un duo iconique ? Lors du premier match des Bleus face au Sénégal dans cette Coupe du monde 2026, l'équipe de France a pu s'appuyer sur un duo qui s'est très bien entendu surtout en seconde période. Michael Olise et Kylian Mbappé se sont trouvés régulièrement et notamment sur le premier but des Bleus. Après un appel tranchant du Madrilène, le Bavarois l'a parfaitement trouvé. "Jouer avec Michael, c’est très facile, c’est un joueur qui a toujours la tête levée, il faut toujours essayer de lui donner une solution, il a toujours cette envie de jouer vers l’avant, de servir ses partenaires", a d'ailleurs fait remarquer Mbappé en zone mixte, après le premier match", a avoué Kylian Mbappé après la rencontre. On attend encore beaucoup de ces deux joueurs à l'occasion de ce France - Irak.

11:21 - "Pas une petite équipe", Didier Deschamps se méfie de l'Irak "Ce n'est pas une petite équipe, ils ont été se qualifier au Mexique contre la Bolivie, qui est une très bonne équipe. Ils ont fait un nul contre l'Espagne et ils ont tenu tête à la Norvège. Ils ont des automatismes, ils savent faire. Les joueurs ont des relations techniques. Il ne faut pas penser que ce sera un match facile. On doit aborder ce match avec le même sérieux et la même concentration, avec l'objectif de se qualifier", a assuré le coach français avant ce France - Irak.

11:10 - L'autre match du groupe I de la Coupe du monde 2026 France - Irak sera le premier match de la deuxième journée du groupe I de ce Mondial 2026. En effet, il précède une alléchante affiche entre la Norvège et le Sénégal (coup d'envoi à 2h du matin dans la nuit de lundi à mardi). Les Norvégiens peuvent aussi valider leur billet en 16es de finale alors que les Lions de la Teranga seraient bien mal embarqué en cas de revers.

11:01 - Pas d'inquiétude autour de Dembélé avec France - Irak Auteur d'une prestation en demi-teinte face au Sénégal lors du premier match de cette Coupe du monde 2026, les hypothèses d'une gêne ou d'une blessure ont fusé autour du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Didier Deschamps a remis les pendules à l'heure en conférence de presse : "C'est derrière lui, il a joué une dizaine de matchs titulaire en Ligue 1. Mais il n'a pas de souci ou de gêne. Il arrive avec une saison où il n'a pas pu enchaîner. Il a été géré au PSG. Il n'y a pas de retenue, qu'il puisse se libérer un peu plus. Je suis convaincu qu'il va monter en puissance."

10:50 - Aymen Hussein ou l'attaquant irakien au parcours de vie fascinant Ce France - Irak permettra aussi au grand public et même aux spécialistes du football de découvrir un certain Aymen Hussein. L'avant-centre star de cette formation irakienne n'a pas un parcours comme les autres. Aymen Hussein a, en effet, perdu son père en 2008. Ce dernier a été tué par les membres d'Al-Qaïda avant que, quelques années plus tard, son frère aîné ne disparaisse kidnappé par le groupe terroriste de l'État islamique au beau milieu d'une guerre qui sévit en Irak. Alors qu'il n'a toujours pas de nouvelles de son frère aujourd'hui, Hussein a souvent songé à arrêter le football mais c'est sa mère qui l'a encouragé à continuer. Aujourd'hui, il va disputer son deuxième match de Coupe du monde face à l'une des meilleures équipes de la planète.

10:42 - Après France - Irak, la Norvège Même s'il faut prendre chaque chose en son temps, un peu de projection ne fait pas de mal. Alors que l'équipe de France peut d'ores et déjà se qualifier ce soir en cas de victoire face à l'Irak, il faudra ensuite terminer sur une bonne note pour accrocher la première place de la poule. Les Bleus seront opposés à la Norvège d'Erling Haaland ce vendredi pour conclure la phase de groupes de ce Mondial.

10:31 - "On va tout faire pour se qualifier" Avant France - Irak, Didier Deschamps a rappelé l'importance de ce deuxième match du groupe I de la Coupe du monde 2026 et sait quel est l'objectif : "On va tout faire pour se qualifier. Le troisième match sera décisif pour le classement. Après, ça amènera à des destinations différentes pour la suite de la compétition. Mais chaque chose en son temps."

10:22 - "Si tu ouvres le score, elle te tue", le sélectionneur de l'Irak connait bien la France Avant ce France - Irak, le sélectionneur irakien Graham Arnold a, sans doute, bien briefé son équipe. Ne surtout pas ouvrir le score selon lui. "Prenez-le comme une blague, mais la plus grande leçon que j’ai apprise de ce match contre la France, c’est que si tu ouvres le score, elle te tue", avait déclaré celui qui avait pris les commandes de la sélection australienne lors de la Coupe du monde 2022. Les Socceroos avaient alors ouvert le score avant de prendre quatre buts et de s'incliner.

10:11 - Mbappé, Olise, Dembélé.. Mais pas que Ce France - Irak sera certainement l'occasion de voir à l'oeuvre un trio offensif de feu pour les Bleus. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise devraient encore débuter ce soir. Pour autant, Didier Deschamps souligne l'importance de tout le groupe. "Vous parlez de trois joueurs, mais d’autres doivent être connectés. Ce n’est pas une histoire de trois joueurs, mais de quatre et aussi des milieux. J’ai changé contre le Sénégal, car ils fermaient à l’intérieur et cela laissait peu de places aux axiaux. Tous les joueurs qui sont là, sont intelligents et capables de s’adapter, mais ils ont des réflexes en club. Si on avait beaucoup de temps pour répéter, ce serait mieux. Il y aura une position de départ, mais les attaquants ont la liberté pour être moins prévisible", a rappelé le sélectionneur des Bleus.

10:01 - Retrouver une solidité défensive Si la charnière centrale a fait plutôt très bonne figure lors du premier match de la France face au Sénégal, les Bleus ont toujours concédé, au moins, un but lors des six derniers matchs qu'ils ont disputé. Ce France - Irak pourrait être une bonne opportunité de mettre un terme à cette série peu reluisante.

09:50 - Le premier France - Irak de l'histoire Ce match du groupe I de la Coupe du monde 2026 sera un match très particulier puisque la France et l'Irak s'affrontent pour la première fois de l'histoire. Les Irakiens ont remporté deux de leurs quatre derniers matchs face à des adversaires européens (1n, 1d).

09:39 - La première depuis 40 ans Ce France - Irak est un match bien particulier pour les Irakiens qui se retrouvent, de nouveau, engagés dans une Coupe du monde pour la première fois depuis l'édition 1986. À l'époque, l'Irak avait concédé trois défaites en trois matchs dans le groupe B composé de la Belgique, du Paraguay et du Mexique.

09:31 - Prudence dans ce France - Irak Les Bleus ne sont pas vraiment habitués à rencontrer des adversaires de cette zone là. L'Irak, placé dans la zone Asie, est un adversaire à ne pas sous-estimer pour une équipe de France qui a perdu ses deux derniers matchs sans marquer face à des adversaires asiatiques.

09:19 - Le dernier qualifié pour la Coupe du monde 2026 Il a fallu attendre un peu de temps avant que la France ne soit fixée dans ce groupe I de la Coupe du monde 2026. Ce fût la dernière poule de la compétition à être complétée puisque l'Irak a été la 48e et dernière équipe à rejoindre le Mondial. Les Irakiens ont battu la Bolivie 2-1 lors du barrage intercontinental.

09:09 - L'objectif est clair À l'occasion de ce France - Irak, les hommes de Didier Deschamps ne visent pas autre chose qu'un succès. Une victoire ce soir leur offrirait directement un billet pour les 16es de finale. Une aubaine avant d'affronter la Norvège lors de la dernière journée du groupe I de cette Coupe du monde 2026 pour ce qui devrait être une finale pour la première place.

09:00 - France - Irak, bis repetita de Chelsea - Benfica ? La météo pourrait largement perturber le bon déroulement de ce match du groupe I de la Coupe du monde 2026 entre la France et l'Irak. À titre de comparaison, il y a un an, lors de la Coupe du monde des clubs, le match entre Chelsea et Benfica avait été interrompu environ deux heures. La menace d'une interruption de la rencontre ce soir est plus que jamais présent.

08:49 - L'Irak a été balayé par la Norvège L'Irak a hérité d'un groupe terrible pour cette Coupe du monde 2026. Après avoir remporté son barrage de qualification, les Irakiens se sont retrouvés dans un des groupes les plus relevés de ce Mondial. Dans la poule I, la Norvège, la France et le Sénégal sont les adversaires de l'Irak qui a débuté son aventure par un large revers face aux Scandinaves d'Erling Haaland (1-4).

08:39 - Avant France - Irak, une première période à oublier L'entame de Coupe du monde 2026 de l'équipe de France a été très poussive. En effet, face au Sénégal, les Bleus ont d'abord été malmenés par des Sénégalais maladroits avant de se remettre la tête à l'endroit en seconde période. Victorieux trois buts à un, les Tricolores peuvent maintenant dérouler leur football face à l'Irak et composter leur billet pour les 16es de finale de la compétition.

08:30 - Une météo qui inquiète pour France - Irak C'est l'une des grosse incertitudes de cette soirée autour de ce match du groupe I de la Coupe du monde 2026. La météo pourrait être bien capricieuse et gêner le bon déroulement de ce France - Irak. En cas d'orages, ce qui est probable à Philadelphie, ce lundi la FIFA a un protocole bien strict. En cas d’orages dans un rayon de 13 km autour du stade, la rencontre sera interrompue pour 30 minutes, les joueurs renvoyés aux vestiaires et les spectateurs redirigés vers des zones sécurisées dans l’enceinte. À chaque éclair supplémentaire dans ce même rayon, un compte à rebours se remettra à zéro. Cette rencontre entre la France et l'Irak pourrait durer bien plus de temps que prévu et faire passer une très courte nuit aux millions de Français qui auront décider de regarder la rencontre.

08:18 - Dans ce France - Irak, Mbappé a faim de records Devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection en devançant Olivier Giroud, Kylian Mbappé pourrait profiter de cette Coupe du monde 2026 pour marquer encore un peu plus son empreinte sur le football mondial. L'attaquant du Real Madrid a notamment, dans le viseur, le record de Miroslav Klose et ses 16 buts en Coupe du monde. L'international français en compte 14 et s'est engagé dans un duel à distance avec son ancien coéquipier en club Lionel Messi et ses 16 buts.