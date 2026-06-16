France - Irak : heure et date du prochain match des Bleus à la Coupe du monde

Découvrez la date du prochain match de la France à la Coupe du monde.

Le deuxième match des Bleus à la Coupe du monde se disputera contre l'Irak lundi 22 juin à 23h sur les antennes de M6, diffuseur officiel en clair de la Coupe du monde et beIN Sports. La rencontre se jouera au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Comme le MetLife Stadium lors de France - Sénégal, il accueille à l'année une équipe de NFL, les Eagles, et est aussi le lieu d'accueil de concerts de stars de la musique.

Lors des matchs de préparation, l'Iraki a réussi à faire match nul contre l'Espagne (1-1) avant de perdre contre le Venezuela (0-2) à Chicago avant le début de la Coupe du monde.

L'Irak s'est qualifié pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour la deuxième fois de son histoire après sa première apparition en 1986 au Mexique. Les "Lions de Mésopotamie" ont obtenu leur billet en remportant le tournoi de barrage de la FIFA, devenant la 48e et dernière équipe qualifiée pour le Mondial... L'équipe est dirigée par Graham Arnold, ancien sélectionneur de l'Australie. Il a d'ailleurs déclaré que son équipe était capable de "surprendre le monde" après avoir surmonté un parcours de qualification difficile...