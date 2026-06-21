France - Irak : le coup de Deschamps dans la compo, météo menaçante... Heure du match de la Coupe du monde 2026

Place au second match de la Coupe du monde 2026 ce lundi pour l'équipe de France qui affronte l'Irak pour rejoindre les 16es de finale.

L'équipe de France a bien débuté sa Coupe du monde 2026. Face au Sénégal, les Bleus ont eu du mal à se lancer, certainement un peu de crispation pour certains joueurs qui disputent leur toute première Coupe du monde comme l'a expliqué le capitaine de la France, Kylian Mbappé. Mais le résultat est tout de même là avec une victoire 3-1 qui a offert un soulagement et surtout de la tranquillité pour préparer le prochain match, France - Irak.

Sur le papier, ce France - Irak est bien évidemment déséquilibré entre une équipe de France grande favorite de cette Coupe du monde avec l'Espagne et "6, 7 nations" selon les mots de Didier Deschamps et l'Irak. L'équipe de France va découvrir face à elle des joueurs déterminés, disciplinés dans leur pressing haut et qui ont montré de réelles qualités offensives face à la Norvège. Alors bien sur, les coéquipiers d'Erling Haaland se sont imposés 4-1, mais les choses ne sont pas si simples.

La composition pour France - Irak

Didier Deschamps l'a dit, il y a des millions de sélectionneurs en France et dans le monde. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde estime avoir la meilleure composition possible... Mais une seule personne prend les décisions, le sélectionneur de l'équipe de France.

Et pour ce France - Irak, le sélectionneur a prévenu, attention à ne pas sous estimer la nation irakienne. "Vous connaissez la Bolivie ? Bonne équipe sud-américaine… Ils ont été gagner au Mexique, 2-1 (au tournoi de barrage). L’Espagne vous connaissez ? Oui, c’était un match de prépa, mais ils ont quand même fait match nul (1-1). Et le premier match (du Mondial) face à la Norvège qui est une bonne équipe, à la 75e minute, ils étaient menés 2-1. Après, ils en ont pris deux à la fin (score final 4-1 pour les Norvégiens)."

Pour les affronter, Didier Deschamps devrait tout de même apporter des modifications. Lucas Digne devrait prendre la place de Théo Hernandez sur le flanc gauche, Bradley Barcola devrait être positionné sur le côté à la place de Doué et surtout la surprise Manu Koné devrait être titulaire au milieu de terrain, lui le joueur de l'AS Rome.

La météo de France - Irak inquiétante ?

Ce lundi, on annonce des orages à Philadelphie, où aura lieu le match. La météo américaine annonce quelque 33 °C et des séquences de pluie et d’orages. Mais problème, aux États-Unis, un protocole très strict régit les matches en cas d’orages. Dès qu’un éclair est détecté à proximité du stade (à partir de 13 km), la rencontre est suspendue trente minutes au minimum. Le compte à rebours est relancé dès qu’un autre éclair est identifié. Lors de la Coupe du monde des clubs, en 2025, le huitième de finale entre Chelsea et Benfica avait duré… 4 h 38.

En direct

16:20 - Cette stat de Mbappé avant France Irak Face au Sénégal (3-1), l'attaquant français avait trouvé la faille d'une frappe lointaine, pour son deuxième but de la rencontre, devenant ainsi le joueur ayant marqué depuis la position la plus éloignée des cages (28 mètres). Le jeune suédois Yasin Ayari s'est lui aussi distingué dans ce top 5 avec deux buts dans un même match, face à la Tunisie (5-1), inscrits à 22,7 m et 22,2 m. 15:00 - Deschamps ne compte pas trop faire tourner pour France - Irak Le sélectionneur français a confirmé sa volonté de ne pas ménager ses titulaires avant la deuxième rencontre du tournoi. "Il y a un deuxième match à gagner. Il y a six jours. On ne va pas mésestimer l'adversaire et on va essayer d'avoir six points", a-t-il déclaré après la victoire contre le Sénégal. Le même quatuor défensif — Théo Hernandez, Saliba, Upamecano et Koundé — devrait donc être reconduit. 13:53 - Blessé au dos depuis des mois, Saliba devrait tenir sa place pour France - Irak William Saliba traîne une douleur dorsale depuis plusieurs mois, qui l'avait déjà éprouvé lors de la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Le management du staff tricolore a porté ses fruits : le joueur d'Arsenal "arrive désormais à gérer pour ne pas se mettre en danger." Il devrait être en mesure de tenir sa place face à l'Irak, avant un possible repos contre la Norvège en cas de qualification. 12:20 - Upamecano, le "tank" de France qui a provoqué l'admiration du public américain avant France - Irak Le défenseur du Bayern Munich a marqué les esprits par l'impact physique de ses interventions contre le Sénégal. Ses duels ont même suscité des bruits d'émerveillement dans le MetLife Stadium, une réaction rare pour un défenseur. Koscielny souligne : "J'ai senti une forme de puissance dans ses duels et une force physique très différente de Saliba." 11:30 - La défense dans ce France - Irak : Saliba et Upamecano forment une charnière jugée incontestable Face au Sénégal (3-1), la paire Saliba - Upamecano a pleinement rassuré en gestion défensive. Laurent Koscielny, 51 sélections avec les Bleus, salue d'ailleurs leur complémentarité pour L'Equipe : "Il y a un Saliba qui peut gérer la lecture du jeu et l'anticipation alors qu'Upamecano est plus rugueux dans les duels avec sa puissance et sa vitesse." En dix-sept matchs disputés ensemble depuis septembre 2022, les deux défenseurs se sont rendus incontestables malgré la concurrence. 10:26 - Hussein et al-Hamadi, un duo de grands gabarits qui défie Upamecano et Saliba L'attaque irakienne s'articule autour de deux avant-centres imposants : Aymen Hussein (1,89 m) et Ali al-Hamadi (1,87 m), souvent servis directement par leurs coéquipiers. Le but irakien contre la Norvège est ainsi venu de la tête d'Hussein, au terme d'un mouvement initié par le milieu Ali Jasmin. Ce duo aérien représente un défi de taille pour la charnière centrale française Dayot Upamecano - William Saliba dans ce France - Irak, pourtant impériale lors du premier match des Bleus. 09:00 - Les latéraux irakiens, maillons offensifs mais vulnérables dans le dos dans ce France - Irak Le dispositif irakien repose sur une pressing intensif des latéraux Hussein Ali et Merchas Doski, auteurs de 72 sprints à eux deux contre la Norvège. Mais cette générosité défensive vers l'avant laisse de grands espaces dans leur dos, une faille exploitée par les Norvégiens dès l'ouverture du score. Face à l'Irak, les Bleus pourraient cibler ces couloirs si l'équipe d'Arnold maintient la même approche. 07:53 - L'Irak face à la France dans un style offensif risqué malgré la défaite contre la Norvège Lors de leur premier match du Mondial contre la Norvège, les Irakiens ont affiché un visage ambitieux, pratiquant un 4-4-2 offensif et pressant haut, malgré la défaite 1-4. L'équipe entraînée par Graham Arnold a refusé de reculer après le premier but d'Haaland et a même égalisé à 1-1 avant la pause, prouvant son audace. Si ce France - Irake est dans le même état d'esprit lundi soir, les attaquants français pourraient en profiter largement. 20/06/26 - 21:29 - Le bonus XXL qui attend la France en cas de sacre à la Coupe du monde Selon L'Équipe, l'équipementier Nike versera un bonus de trois millions d'euros à la Fédération française de football si les Bleus remportent la Coupe du monde 2026. Une défaite en finale ne rapporterait, elle, qu'un million d'euros. Ce mécanisme est inscrit dans le contrat global liant la FFF à Nike jusqu'en 2034. Ce dispositif de bonus n'est pas nouveau. Le titre obtenu en Russie en 2018 avait déjà rapporté deux millions d'euros à la FFF, et les montants prévus pour 2022 au Qatar étaient identiques à ceux de 2026. En revanche, une non-qualification déclencherait un malus de quatre millions d'euros — une clause que la France n'a jamais eu à subir depuis que Nike a remplacé Adidas comme équipementier. À titre de comparaison, une clause similaire aurait coûté 12 millions d'euros à la fédération italienne depuis 2018. 20/06/26 - 20:00 - Parcours du combattant à venir pour les Bleus ? Après les premiers matches disputés par les 48 nations de cette Coupe du monde, le compte X Football Meets Data a mis à jour ses prédictions pour le tableau final. Et la suite s’annonce corsée pour l’équipe de France. Suède en seizième, Allemagne en huitième, Maroc ou Pays-Bas en quart et Espagne en demi-finale. Avant un éventuel remake France - Argentine en finale. 20/06/26 - 18:22 - Malo Gusto se tient prêt pour France - Irak "Je pars du principe que je suis dans la liste et je veux jouer. Je me tiens prêt quoi qu’il arrive. Si je ne joue pas, tant pis. Et si je joue, à moi de montrer que je suis prêt" a lancé le défenseur en conférence de presse. 20/06/26 - 16:00 - "Mbappé et les stars françaises sont des gens comme nous" Dans une interview accordée au site web de la FIFA, Al-Amari a exprimé son enthousiasme à l'idée d'affronter les Français à la Coupe du monde. Jouer contre de grandes stars comme Kylian Mbappé ne nous fait pas peur, mais nous donne au contraire une motivation supplémentaire. Mais, au final, ce sont des gens comme nous, et le football se fiche des noms ; la confrontation sur le terrain sera un duel à 11 contre 11." Le match France - Irak est bien lancé ! 20/06/26 - 14:22 - L'Irak a tenu en échec l'Espagne il y a quelques jours La sélection irakienne a fait une belle préparation avant la Coupe du monde. Alors oui, la sélection s'est inclinée lourdement sur le score de 4-1 lors du premier match, mais lors des matchs amicaux avant le Mondial, la sélection a tout de même réussi à faire match nul face à l'Espagne, considérée comme la favorite de cette Coupe du monde. 20/06/26 - 12:40 - L'Irak joue déjà une partie de son avenir dans cette Coupe du monde Battus 4-1 par la Norvège lors de la première journée avec notamment un grand Haaland, les Irakiens n'ont déjà plus beaucoup de marge dans cette Coupe du monde. Un nouveau revers compliquerait considérablement leurs chances de qualification. À l'inverse, un résultat positif contre la France relancerait totalement la lutte pour les deux premières places du groupe I. 20/06/26 - 10:40 - Quarante ans après, l'Irak retrouve les sommets La présence de l'Irak à cette Coupe du monde 2026 constitue un événement majeur pour le football du pays. Les Lions de Mésopotamie participent à leur deuxième Mondial seulement, quarante ans après leur unique apparition lors de l'édition 1986 au Mexique. Une génération entière de supporters irakiens attendait ce retour sur la plus grande scène du football mondial... 20/06/26 - 09:10 - France - Irak : une affiche totalement inédite à la Coupe du monde et au delà Le match de la Coupe du monde 2026 entre la France et l'Irak constitue une première historique pour les deux équipes. Ces deux sélections ne se sont jamais affrontées auparavant, ni en compétition officielle, ni en match amical. 20/06/26 - 07:30 - France - Irak : les Bleus veulent faire un grand pas vers la qualification Vainqueur du Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, l'équipe de France retrouve le terrain ce lundi face à l'Irak à Philadelphie. Un deuxième succès en deux rencontres permettrait aux hommes de Didier Deschamps de se qualifier pour les seizièmes de finale avant même la dernière journée du groupe I qui restera décisive pour la première place.



Heure et chaîne TV de France - Irak

La rencontre entre l'équipe de France et l'Irak à la Coupe du monde sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 23h sur les antennes de M6, diffuseur officiel en clair et beIN Sports.